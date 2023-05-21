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娛樂
2023-05-21 15:43:52

上水廣場︱吳業坤 周吉佩 伍富橋520談表白經驗

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(左起) Aster、Yuki、坤哥、吉吉、Alvin及Venus，出席上水廣場活動。

520是一個鼓勵大家表達愛意的日子，昨日3位幸福人夫吳業坤(坤哥)、周吉佩(吉吉)、伍富橋(Alvin)，聯同3位人氣小花羅毓儀(Yuki)、劉芷君(Aster)、林沚羿(Venus)等，特別出席《上水廣場520 Lovely Music Party新歌巡禮》活動，獻唱多首情歌冧粉絲，更與觀眾玩遊戲，3位人夫又首次公開向太太道出「我愛你」的甜蜜經歷。

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吉吉人氣非常高，獻唱完畢更與觀眾大玩遊戲。

吉吉表白tips 就是真誠

《中年好聲音》冠軍吉吉，談到與太太黃彥欣(Louise)的情史時，他說其妻當初並不接受他，「當我向太太表白時，佢係拒絕我嘅，我就好嬲發脾氣dum地，後尾太太知道我唔係玩玩下，先接受我。」吉吉告誡一眾想向女神表明的男士，表白時最重要是真誠。

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坤哥稱，遇著真愛時表白最緊態度真誠。

坤哥不愛刻意 示愛著重儀式感

去年宣布迎娶日籍演員妻子濱口愛子的坤哥，在活動上唱出今年主打歌《百二歲》及《公司安排》，他被問到如何贏得美人歸時，坤哥走到司儀面前作狀驅蟲，他解釋：「我幫他掃走頭上害蟲，太太就誤會我鍾意佢。」在場人士覺得他解釋牽強，他才認真說：「我覺得兩情相悅，表白不用太刻意，當然也要有儀式感，令對方高興。」

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獻唱歌曲《很多很多份之一》的Alvin，鼓勵單身男女能勇敢示愛，更祝福大家出pool成功。

Alvin遇到真愛要講出口

《超級巨星》出身的Alvin，自稱表白的地點非常特別：「我想沒人會像我，我是教太太gym時向她表白。」在旁的坤哥即問他當時正在做那個健身動作，Alvin說：「熱緊身啫！我想講，如果遇到真愛時，應該把握機會，任何時候都可以表白。」

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