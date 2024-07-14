上水廣場︱戴祖儀 曾傲棐及精英運動員 出席《夏日電競狂熱》為奧運香港隊打氣

5位港隊運動員蘇志樂(⁠籃球)、趙珈萮(籃球)、馬丹鳳(籃球)、潘啟情(拳擊)及陳樂熹(劍擊)等，都擁有豐富出賽經驗，他們在席上分析今屆奧運競賽項目，又分享個人最愛賽事以及備戰奧運情況。近期愛上空中瑜珈及拉筋的Joey，與積極練舞備戰跳唱的Arvin，則大談運動心得。眾人的分享令現場觀眾與fans，對奧運競賽與運動員的艱苦鍛鍊了解加深。

歌手戴祖儀(Joey)、英皇新人曾傲棐(Arvin)，昨日於上水廣場舉行簽唱會，並與本地一班精英運動員，出席《夏日電競狂熱Summer e-Sport Crazy Challenge》啟動禮，兩人除了大唱好歌外，更為香港運動員出征「巴黎奧運會」打氣，兼與在場fans大玩遊戲。

之後大會請出多為現場觀眾，聯同一眾運動員及兩位歌手，大玩競技遊戲「Crazy Sports估估下」及「巨型籃球競技賽」，眾人施展渾身解數去達成目標，現場觀眾立即被激烈的競賽氣氛感染，高呼加油打氣聲音不斷傳出，高漲情緒令上水廣場恍如奧運現場。

之後Joey於現場獻唱新歌《全集中呼吸》及《逆光》，Arvin則獻上《fm520》、《遠在眼前》兩曲，緩和了比賽氣氛。兩位歌手又辦起首個簽名會，與fans近距離接觸之餘，又即席為他們手上幸運號碼球衣簽名，大派福利，在場每一位觀眾盡興而歸。活動完結前，全體嘉賓及運動員一起合照，並為香港奧運代表隊打氣，祝港隊運動員在奧運贏得好成績。