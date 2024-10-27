上水廣場︱楊茜堯 林夏薇同場互飆演技 施展《黑色月光》復仇女王魅力

活動上《中年好聲音2》實力唱將劉威煌，率先獻唱《月半小夜曲》及《不離不棄》炒熱上水廣場氣氛。之後主持人邀請現場觀眾上台玩表情小遊戲，觀眾需根據不同情景題，演繹不同神情和反應，當聽到題目為「迫不及待地等待台慶劇《黑色月光》的首播」時，觀眾流露出渴望的眼神，足見大家對劇集的期待。 全劇演員晒冷出動 之後，監製關文深率領一眾《黑色月光》演員隆重登場，陣容包括楊茜堯、林夏薇、馬志威、尹揚明、楊卓娜、馬貫東、楊明、何廣沛、蔡誌恩、黎燕珊、林景程、黃建東、廖慧儀、涂毓麟、葉蒨文、梁超怡、林俊其、梁筠苓、郭浩皇、陳𤋮蕊、曹銦玲及黃泳嘉等。眾演員預告劇情的精彩亮點，包括劇集主打的復仇劇碼和各種恩怨情仇、心理攻防戰等，叫大家拭目以待和多多支持《黑色月光》。

即場 飆戲 觀眾叫好 《黑色月光》雲集一班演技精湛的演員，當中各種「眼神殺」更是劇集一大看點，活動安排馬志威、尹揚明、楊卓娜、何廣沛等，分成四組大玩遊戲，即席展示演技，上演連場心計對壘。各組先抽出「表情符號」，再利用符號代表的情緒及表情演繹相對場景，之後由兩大視后楊茜堯、林夏薇給予評價，並親自上陣重演相關對白。 兩人在全場眾目注視下，依然發揮出超群演技，尤其楊茜堯最後爆一句的「我無嘢同你鬥，就同你鬥高度！」氣勢之強震懾所有觀眾！活動尾聲，眾演員於台上大合照，並向會場觀眾派發劇集紀念品，約定大家周日準時收看《黑色月光》。