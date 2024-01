上水廣場︱羅啟豪感激支持者 夢想紅館舞台開個唱

《中年好聲音》季軍羅啟豪(Ramon),剛舉辦完首個個人音樂會,旋即獲邀到上水廣場出《上水廣場 x 羅啟豪 除夕粉絲見面會》,首與「豪殼」(歌迷暱稱)歡度除夕,席上Ramon除獻上多首動人歌曲,又與fans大玩遊戲外,更送上親自設計的限量「英國豪」tote bag。

佳節開工的Ramon,於台上唱出《癡心的一句》、《All I Want For Christmas Is You》等歌曲,又獲爸爸、媽媽及家姐陪同開工,對於家人到場支持,「我可以開個唱,媽咪、家姐好proud of我,佢哋好支持我去追夢,所以好感激每一支持我嘅人,包括家人、fans,同埋《中1》嘅同學仔、導師。」