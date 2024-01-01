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娛樂
2024-01-01 16:17:40

上水廣場︱羅啟豪感激支持者 夢想紅館舞台開個唱

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Ramon於「上水廣場除夕粉絲見面會」中大展歌喉。

《中年好聲音》季軍羅啟豪(Ramon)，剛舉辦完首個個人音樂會，旋即獲邀到上水廣場出《上水廣場 x 羅啟豪 除夕粉絲見面會》，首與「豪殼」(歌迷暱稱)歡度除夕，席上Ramon除獻上多首動人歌曲，又與fans大玩遊戲外，更送上親自設計的限量「英國豪」tote bag

佳節開工的Ramon，於台上唱出《癡心的一句》、《All I Want For Christmas Is You》等歌曲，又獲爸爸、媽媽及家姐陪同開工，對於家人到場支持，「我可以開個唱，媽咪、家姐好proud of我，佢哋好支持我去追夢，所以好感激每一支持我嘅人，包括家人、fans，同埋《中1》嘅同學仔、導師。」

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數百豪殼親臨上水廣場，撐Ramon首個粉絲見面會。

對於首次開個唱的感想， Ramon稱仍感意猶未盡，又分享音樂會由籌備到演出的難忘事，「完show後有上網睇返自己嘅演出片段，希望下次開show有多啲改進，不過一次過唱21首歌，下次可能會揀啲冇咁難唱嘅歌，同埋學吓點用聲。」

 

受訪時有點沙聲的Ramon，明顯是個唱時太賣力演唱。今年個唱事業非常得意，問到新年願望，「希望盡快有自己新歌，長遠目標當然想館開騷。」至於仍然單身他，來年會否希望脫單？「感情事暫時唔強求。隨願啦！」

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豪殼為Ramon演唱其新歌《相信相信》，令他大受感動。

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成為自拍擔當的Ramon，親切與勝出遊戲的fans合照。

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Ramon與fans大玩默契遊戲，更播出其參賽時演唱的歌曲，予豪殼估歌仔。

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Ramon親自設計限量「英國豪」tote bag，送贈他的支持者。

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