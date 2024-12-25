上水廣場︱Archie Sherman Pamela與樂迷共度溫馨時刻 音樂派對傳遞聖誕祝福

冼靖峰(Archie)、潘靜文(Sherman)及趙小婷(Pamela)等3位《聲夢傳奇》人氣代表，今日出席《上水廣場Sweet Dreams音樂派對》聖誕活動，吸引大批fans蜂擁到場應援，他們獻唱多首歌曲答謝fans支持，又與樂迷大玩遊戲及簽名合照，一起共度聖誕溫馨時刻。攝影：林俊源

Archie、Sherman及Pamela，3位新星乘搭扶手電梯華麗出場，即向在場fans大派心心，惹來全場歡呼聲起哄，瞬間炒熱氣氛。活動上，3位歌手回顧過去一年，工作上均作出了不同的嘗試，成績非常理想，Archie說：「感激公司一直栽培，更感恩fans一路的陪伴與支持。」