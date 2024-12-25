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娛樂
2024-12-25 20:05:07

上水廣場︱Archie Sherman Pamela與樂迷共度溫馨時刻 音樂派對傳遞聖誕祝福

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3人於上水出席《Sweet Dreams音樂派對》，與歌迷歡度聖誕佳節。

3人於上水出席《Sweet Dreams音樂派對》，與歌迷歡度聖誕佳節。

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冼靖峰(Archie)、潘靜文(Sherman)及趙小婷(Pamela)等3位《聲夢傳奇》人氣代表，今日出席《上水廣場Sweet Dreams音樂派對》聖誕活動，吸引大批fans蜂擁到場應援，他們獻唱多首歌曲答謝fans支持，又與樂迷大玩遊戲及簽名合照，一起共度聖誕溫馨時刻。攝影：林俊源

 

ArchieShermanPamela，3位新星乘搭扶手電梯華麗出場，即向在場fans大派心心，惹來全場歡呼聲起哄，瞬間炒熱氣氛。活動上，3位歌手回顧過去一年，工作上均作出了不同的嘗試，成績非常理想，Archie說：「感激公司一直栽培，更感恩fans一路的陪伴與支持。」

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Archie除了獻唱《老派約會之必要》、《給你幸福所以幸福》外，又餵食歌迷，非常寵粉。(林俊源攝) 3人即場舉行簽名會答謝歌迷支持。(林俊源攝) Sherman不停派心，𠱁得歌迷非常開心。(林俊源攝)

玩遊戲期間， Archie、ShermanPamela顯勝負欲。玩聖誕估歌仔時互不相讓，勢要避開飲五青汁的懲罰，場面攪笑。於另一遊戲中，3人又為粉絲溫馨餵食，寵粉指數爆燈。獻唱歌曲《Last Christmas》及《至少做一件離譜的事》Pamela說，「多謝大家嚟同我哋共度聖誕，希望你哋可以將呢份歡欣延續到夜晚。」

3人又分享了2024年與家人、朋友及同事間，最令他們難忘的畫面，大晒溫馨幸福moments。之後Sherman送上《Santa Is Coming To Town》、《下一站天后》兩曲，並說：「祝大家有個快樂的聖誕及新年，明年更多機會與大家見面。」3人又即場舉辦簽名會，逐一為粉絲送上簽名聖誕卡及聖誕花圈，活動於一片溫馨歡騰的氣氛下完滿結束。

Pamela與樂迷近距離接觸大玩遊戲。(林俊源攝) 3位樂壇新星，走到台下與歌迷大合照。(林俊源攝) 3人送上小禮物，與歌迷共度佳節。(林俊源攝)

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