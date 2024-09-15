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娛樂
2024-09-15 15:29:32

上水廣場 X 李成種@INFINITE ASIA TOUR首個記者會

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李成種在fans的尖叫歡呼聲中閃亮登場。

被譽為「最可愛忙內」的韓國男團INFINITE成員李成種，將於香港舉行首個亞洲巡迴Fans見面會，早前他特別親臨上水廣場，舉行《李成種2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR<再次，啟程> IN HONG KONG》記者會。活動裡李成種盡展親和力，與fans大玩遊戲互動，為Inspirit(INFINITE fans暱稱)們於熱唱會前熱熱身。

 

首次以個人身份來港進行活動的李成種，在fans一片尖叫歡呼聲中閃耀登場，他出場即以廣東話：「大家好，我係李成種。」向現場fans打招呼，又表示：「十分很高興能與大家見面。」提到即將在港舉行首次個人見面會，李成種坦言：「有少少緊張，不過已經準備好為fans帶來連串精彩演出。」他又透露將有專屬驚喜，準備給予香港的fans

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李成種大送表情包，氹得一班fans瘋狂尖叫。 與贏得親筆簽名海報的fans合照，令在場觀眾羨慕不己。 專誠走到fans面前，與他們大合照。

補祝生日 盡展親和力

親和力十足的李成種，又與fans大玩遊戲，適逢他上周剛剛度過生日，多位fans被邀請上台，為他設計獨一無二生日卡，完成後親手送予他。收到心意卡的李成種表示，「十分驚喜，很高興可以跟香港粉fans補祝生日，你們創意無限。」

為答謝粉絲，李成種更加碼與fans大玩擺「POSE遊戲」，鬼馬的他齊齊擺出多個搞笑pose兼大送表情包，參與遊戲的fans，可獲得李成種親筆簽名之海報，令在場的觀眾十分羨慕

李成種即將來港舉行首個亞洲巡迴Fans見面會。

李成種即將來港舉行首個亞洲巡迴Fans見面會。

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