上水廣場 X 李成種@INFINITE ASIA TOUR首個記者會

被譽為「最可愛忙內」的韓國男團INFINITE成員李成種，將於香港舉行首個亞洲巡迴Fans見面會，早前他特別親臨上水廣場，舉行《李成種2024 LEE SEONG JONG ASIA TOUR<再次，啟程> IN HONG KONG》記者會。活動裡李成種盡展親和力，與fans大玩遊戲互動，為Inspirit(INFINITE fans暱稱)們於熱唱會前熱熱身。

首次以個人身份來港進行活動的李成種，在fans一片尖叫歡呼聲中閃耀登場，他出場即以廣東話：「大家好，我係李成種。」向現場fans打招呼，又表示：「十分很高興能與大家見面。」提到即將在港舉行首次個人見面會，李成種坦言：「有少少緊張，不過已經準備好為fans帶來連串精彩演出。」他又透露將有專屬驚喜，準備給予香港的fans。