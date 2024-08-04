上水廣場 X 韓團WHIB簽唱會 8位成員送心心粉絲超興奮

韓流熱潮停不了，韓國 8 人男團 WHIB 日前出席在上水廣場舉行的簽唱會，吸引大批傳媒和粉絲到場。 WHIB 8 位成員以廣東話冧盡粉絲，全場氣氛高漲。

粉絲應援物打氣 韓團WHIB來港出席《上水廣場 X WHIB 2024 1st Asia Fan Meet-up ETERNAL YOUTH：KICK IT簽唱會》，首度以粉絲見面會形式同AnD(WHIB粉絲名稱)見面。8位成員進場即引來AnD興奮尖叫，眾人高舉應援手幅和燈牌為偶像打氣，WHIB成員見到粉絲熱情，即時與他們揮手致謝。

廣東話冧粉絲 WHIB成員先以廣東話向粉絲問好，超冧粉絲。眾人即時搖晃應援物回應，場面震撼。在訪談環節中，成員們分享早前在泰國和菲律賓舉行的粉絲見面會點滴。一眾成員言談間也提到今年4月訪港時尋找美食及拍攝靚景的趣事。之後，跳得唱得的WHIB獻唱出道作《DIZZY》給粉絲，大家興奮得拍手歡呼。