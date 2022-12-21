上流落水狗｜衝擊各大頒獎禮 菲律賓大媽Dolly de Leon搶眼演出擸最佳女配角

由瑞典名導魯賓奧士倫（Ruben Östlund）炮製的口碑新作《上流落水狗》（Triangle of Sadness），今年5月在康城影展上榮獲金棕櫚獎，是導演魯賓奧士倫繼5年前的《方寸見人心》（The Square）後，再度揚威康城影展。
接連獲獎
《上流落水狗》本月再度傳來好消息，先在月中的歐洲電影獎頒獎禮擸走四大獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳劇本，以及69歲男星Zlatko Burić獲頒最佳演員，而片中同樣有搶眼演出的菲律賓大媽女星Dolly de Leon，則憑《上流落水狗》在洛杉磯影評人協會頒獎禮中勇奪最佳女配角。
Wyman激讚
《上流落水狗》將於下星期四(29日)在港上映，香港著名填詞人黃偉文(Wyman)亦有大力推薦，大讚是他近期最喜歡的電影，而該片明年初將出戰多個大型頒獎禮，當中在下月10日舉行的第80屆金球獎提名中，《上流落水狗》就入圍音樂/喜劇組最佳電影，跟《奇異女俠玩救宇宙》及《巴比倫：星聲追夢荷里活》大熱作一同爭獎，Dolly de Leon亦有份角逐最佳女配角。
諷剌社會
《上流落水狗》以魯賓奧士倫一貫諷剌手法拍出貧富懸殊問題，主角除了《皇家特工︰第一任務》（The King’s Man）型男哈里斯迪堅遜（Harris Dickinson）外，還有荷李活紅星活地夏里遜（Woody Harrelson）參與演出，與哈里斯迪堅遜扮演模特兒情侶的南非索女莎樂比甸（Charlbi Dean），卻在電影上映後不幸離位，終年只得32歲，令影迷大嘆可惜。