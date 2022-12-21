熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2022-12-21 17:17:32

上流落水狗｜衝擊各大頒獎禮 菲律賓大媽Dolly de Leon搶眼演出擸最佳女配角

分享：
型男哈里斯迪堅遜主演的《上流落水狗》贏盡口碑，殺入多個頒獎禮盛會。

型男哈里斯迪堅遜主演的《上流落水狗》贏盡口碑，殺入多個頒獎禮盛會。

由瑞典名導魯賓奧士倫（Ruben Östlund）炮製的口碑新作《上流落水狗》（Triangle of Sadness），今年5月在康城影展上榮獲金棕櫚獎，是導演魯賓奧士倫繼5年前的《方寸見人心》（The Square）後，再度揚威康城影展。

接連獲獎

《上流落水狗》本月再度傳來好消息，先在月中的歐洲電影獎頒獎禮擸走四大獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳劇本，以及69歲男星Zlatko Burić獲頒最佳演員，而片中同樣有搶眼演出的菲律賓大媽女星Dolly de Leon，則憑《上流落水狗》在洛杉磯影評人協會頒獎禮中勇奪最佳女配角。

來自菲律賓的女演員Dolly de Leon，在《上流落水狗》中有搶眼演出。

來自菲律賓的女演員Dolly de Leon，在《上流落水狗》中有搶眼演出。

Wyman激讚

《上流落水狗》將於下星期四(29)在港上映，香港著名填詞人黃偉文(Wyman)亦有大力推薦，大讚是他近期最喜歡的電影，而該片明年初將出戰多個大型頒獎禮，當中在下月10日舉行的第80屆金球獎提名中，《上流落水狗》就入圍音樂/喜劇組最佳電影，跟《奇異女俠玩救宇宙》及《巴比倫：星聲追夢荷里活》大熱作一同爭獎，Dolly de Leon亦有份角逐最佳女配角。

諷剌社會

《上流落水狗》以魯賓奧士倫一貫諷剌手法拍出貧富懸殊問題，主角除了《皇家特工︰第一任務》（The Kings Man）型男哈里斯迪堅遜（Harris Dickinson）外，還有荷李活紅星活地夏里遜（Woody Harrelson）參與演出，與哈里斯迪堅遜扮演模特兒情侶的南非索女莎樂比甸（Charlbi Dean），卻在電影上映後不幸離位，終年只得32歲，令影迷大嘆可惜。

Dolly de Leon殺入第80屆金球獎角逐最佳女配角。

Dolly de Leon殺入第80屆金球獎角逐最佳女配角。

Dolly de Leon(中)跟男女主角哈里斯迪堅遜、莎樂比甸在片中甚有火花，可惜莎樂比甸早前已因病離世。

Dolly de Leon(中)跟男女主角哈里斯迪堅遜、莎樂比甸在片中甚有火花，可惜莎樂比甸早前已因病離世。

為配合Dolly de Leon在《上流落水狗》中的慾海大媽角色，早前在菲律賓宣傳活動上找來一眾猛男陪同亮相。

為配合Dolly de Leon在《上流落水狗》中的慾海大媽角色，早前在菲律賓宣傳活動上找來一眾猛男陪同亮相。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受