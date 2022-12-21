上流落水狗｜衝擊各大頒獎禮 菲律賓大媽Dolly de Leon搶眼演出擸最佳女配角

由瑞典名導魯賓奧士倫（Ruben Östlund）炮製的口碑新作《上流落水狗》（Triangle of Sadness），今年5月在康城影展上榮獲金棕櫚獎，是導演魯賓奧士倫繼5年前的《方寸見人心》（The Square）後，再度揚威康城影展。

接連獲獎

《上流落水狗》本月再度傳來好消息，先在月中的歐洲電影獎頒獎禮擸走四大獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳劇本，以及69歲男星Zlatko Burić獲頒最佳演員，而片中同樣有搶眼演出的菲律賓大媽女星Dolly de Leon，則憑《上流落水狗》在洛杉磯影評人協會頒獎禮中勇奪最佳女配角。