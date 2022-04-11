上海封控｜陳浩民一家八口唔夠糧 2千人仔買菜嚇親老婆

上海疫情持續嚴重，封城日子令當地居民苦不堪言，儘管國家已派人向各家各戶派發物資，但仍有很多家庭出現糧食短缺情況，眾人為購得食物可說扭盡六壬。兩年前舉家移居上海的陳浩民，因為一家八口關係，單靠政府派發的物資是不夠，於是托人幫忙買菜，但埋單竟然要2千人民幣，令陳浩民的太太蔣麗莎不禁問開直播大吐苦水。

菜價急升30倍 日前夫婦二人開live，蔣麗莎表示疫情令菜價急升，平日只需50元買的東西，如今要2000人仔，坦言「感覺好像被人坑了」。她為證自己所言非虛，晒出購物賬單，她購入1斤菜、兩個番茄、20隻雞蛋、1袋米 及兩條黃瓜(青瓜)，這些東西已經要千五蚊人仔，還要加5百元的「跑腿費」。她說︰「我都不知道這個錢到底是怎麽算的，為什麽會出現這樣的問題。」並指自己的家庭條件不錯，仍可以花得起，但心痛普通家庭，「根本吃不起。」