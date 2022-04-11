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娛樂
2022-04-11 17:25:41

上海封控｜陳浩民一家八口唔夠糧 2千人仔買菜嚇親老婆

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陳浩民近年主力在大陸工作，於是移居上海，一直生活愜意。

陳浩民近年主力在大陸工作，於是移居上海，一直生活愜意。

上海疫情持續嚴重，封城日子令當地居民苦不堪言，儘管國家已派人向各家各戶派發物資，但仍有很多家庭出現糧食短缺情況，眾人為購得食物可說扭盡六壬。兩年前舉家移居上海的陳浩民，因為一家八口關係，單靠政府派發的物資是不夠，於是托人幫忙買菜，但埋單竟然要2千人民幣，令陳浩民的太太蔣麗莎不禁問開直播大吐苦水。

陳浩民兩公婆開live。 蔣麗莎對買貴菜感到無奈。

菜價急升30倍

日前夫婦二人開live，蔣麗莎表示疫情令菜價急升，平日只需50元買的東西，如今要2000人仔，坦言「感覺好像被人坑了。她為證自己所言非虛，晒出購物，她購入1斤菜、兩個番茄、20隻雞蛋、1袋米 及兩條黃瓜(青瓜)，這些東西已經要千五蚊人仔，還要加5百元的「跑腿費」她說︰「我都不知道這個錢到底是怎麽算的，為什麽會出現這樣的問題。並指自己的家庭條件不錯，仍可以花得起，但心痛普通家庭，「根本吃不起。」

蔣麗莎公開收據。 1500人仔購得這些東西。

陳浩民︰有口飯吃就不錯

陳浩民在直播對太太埋怨感到不忿，一度跟太太吵架並說︰「特殊時期，人家跑腿小哥，冒著危險給我們送食物，我們應該感謝，而不是埋怨，現在社區都封了，有口飯吃就不錯。但蔣麗莎則認為有人趁火打劫：「我們是被人坑了，或者有人故意用這個非常時期亂收費，我們應該站出來制止，不能讓這種亂收費行為如此倡狂。

陳浩民與太太一度在直播中吵架。

陳浩民與太太一度在直播中吵架。

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