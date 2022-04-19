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娛樂
2022-04-19 16:59:07

上海封控｜黎姿隔離逾30日認為有得著 不缺物資再惹爭議

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黎姿分享在上海隔離的片段。

黎姿分享在上海隔離的片段。

黎姿早前透露自己身在上海，未幾有傳她將會參與《乘風破浪的姐姐3，甚至有指黎姿已到長沙，但日前她分享片段，透露自己一家五口在上海已隔離超過30日，坦言有足夠的食物和物資，多謝大家的關心。她說︰「三十多天的隔離生活，原本對我來說是一件很難想像的事。但當經歷過，就會發現其實也有些意想不到的得著。

黎姿在社交平台發放正能量。

黎姿一家五口飛抵上海後，按規定需要隔離14日，未幾遇上封城，令他們隔離三十多天。她分享這段日子的生活點滴，表示一家人從來沒有試過30多天24小時都在一起，生活過得充實。從片段見到黎姿的小朋友負責切生果，又學煎雞似，並幫手做家務。

黎姿又勉勵大家說︰「雖然偶爾有過擔憂的時刻，但只要學會換一個角度來想來看，視困難為學習和鍛鍊的機會，沒什麼不能克服的。近來這些日子，我的阿Q精神的確發揮了很大作用呢，簡單的生活也可以很滿足的。大家也要一起加油

由於黎姿表示自己不缺物資，片中亦見到小朋友切不同生果，又有肉，令網民感慨「明星不會缺物資」，認為有錢人便可以有各式各樣的東西放在雪櫃，而窮人在今次封城只能望天打掛。另有網民著黎姿等待解封之後，盡快回香港，但就引來爭議，有人認為「香港又好到哪去？」、「香港的死亡數字高」，斥有人著黎姿返港是別有用心。

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