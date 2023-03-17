下流上車族合體 林敏驄珍惜和「一家人」同台機會

林敏驄主演TVB劇集《下流上車族》與江美儀、郭柏姸和羅毓儀結緣，日前他和車氏一族再度合體，再加上黃嘉雯及文凱婷，為明天起一連兩天於西九竹翠公園舉行之「蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之PART 2更精采」進行綵排，屆時不單止文凱婷會和驄哥合唱《一家人》，江美儀也與驄哥合唱《常在我心間》，至於「芊芊」郭柏姸表示已埋頭苦練唱功，誓要擺脫魔音之名，而羅毓儀則可以和驄哥在台上一起互Jam 結他，令她既興奮又緊張，林敏驄也稱讃黃嘉雯於排練時有不錯的表現。

儘管林敏驄在綵排中經常改動歌詞，例如把「柔情常在我心間」改為「柔情常在化妝間」，又或者是「最重要是你共我一家人」變為「最重要是你共我出家人」，令大家哭笑不得，但他同時也表示很感動，好珍惜和「一家人」在台上的機會。今次演唱會表演嘉賓除了鍾鎮濤、太極樂隊、江美儀，黃嘉雯、郭柏姸、羅毓儀和文凱婷外，還有遠道從加拿大飛回香港的雷安娜，以及露雲娜、湯寶如、何超 & Uni Boys、廿四味、胡渭康、布志綸、曾比特、MC $oho & Kidney、江欣燕、鄭融、糖妹、劉浩龍、小肥、關嘉敏、鍾柔美、黃建東、鄧智堅和谷旻等，相信驄哥的經典名作在他們精心的演譯下，必定會帶給現場觀眾無限驚喜。