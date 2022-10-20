下流上車族 | 姜皓文開工一日後辭演 林敏驄執二攤變亮點 郭柏妍都係頂檔上陣

TVB新劇《下流上車族》開播取得不俗收視，唔少網友都認為劇集講買樓題材貼地之外，63歲首次拍劇嘅林敏驄都係吸引觀看之處，甚至盛讚佢演技仲好過唔少男藝員。其實呢個選角安排係錯有錯著。

《下流上車族》本來今年3月開拍，仲搵齊三大前亞視藝人姜皓文（黑仔）、江美儀同鮑起靜主演，增加綽頭。但因為新冠疫情，TVB電視城要「封城」而令劇集延期至5月開機。原來嘅男主角黑仔，就因為檔期問題撞咗另一套電影拍攝，即使黑仔已經為劇組開工一日，最終經理人都要向TVB提出辭演。

曾志偉出手搵老友林敏驄

工已開，臨時臨急搵人有難度，TVB總經理曾志偉出手搵老友林敏驄頂替姜皓文，驄哥亦答應「處男下海」。除咗林敏驄以外，原來劇中飾演林敏驄江美儀大女嘅郭柏妍都係「執二攤」。本身人選屬意係《金宵大廈2》入面《雙魚》單元演伍詠薇個女嘅蘇皓兒(Chloe)，但早前有報導話TVB認為Chloe表現未如理想決定換人。

原本男主角係地產經紀

《下流上車族》故事設定同年初傳出嘅版本都有出入。原本男主角係地產經紀，慘被未婚妻騙去上車盤後，決心儲錢再置業。男主角為咗抽居屋而同助手假結婚，後來因為租金、迫遷等原因而要「同居」引發連串經歷。而家變成林敏驄江美儀一家四口嘅故事，可能因為易角先咁寫。

曾志偉同林敏驄多年前為亞視主持搞笑節目《開心主流派》，節目堪稱亞視經典之一。而林敏驄除咗填詞外，早幾年都有參與電影工作，做演員之外甚至自編自導自演作品《如珠如寶》。

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