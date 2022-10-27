下流上車族｜收視高企廣受好評 江美儀林敏驄諗定慶祝活動：除女演員泳衣

TVB台慶劇《下流上車族》由林敏驄、鮑起靜、江美儀主演，又加入郭柏妍、羅毓儀及丁子朗等新生代演員，陣容新鮮；劇情講述車家用盡下流手段為求上車成功，道出小市民心聲，因而播出以來大受好評。日前，劇中演員齊齊出席宣傳活動並公布收視成績，跨平台直播收視最高23.9點，首集跨平台總收視25.9，成為本年度首播最高收視嘅一線劇，7天跨平台總收視26.2點，最高單集收視共有170萬2千人，係自4月以來最高單集收視嘅TVB劇集。對於收視高企，江美儀和林敏驄希望收視可衝破30點，並向40點進發；又指屆時有慶祝活動。

江美儀和林敏驄日前接受新城節目《開心大派對》大談呢次拍劇感受，江美儀表示初次與林敏驄合作，每位演員都好緊張，又指唔知對方正正經經演出會否令大家冧檔：「唔知觀眾觀感，唔知佢入唔入屋㗎嘛，我同佢講20點（收視）當贏！」如今，收視已高過預期，不過江美儀於宣傳活動就坦言唔會著泳衣慶祝，表示套劇咁貼地，諗住收視有30點就去派飯；至於林敏驄就笑指有40點的話，要各演員包括江美儀、郭柏妍、羅毓儀著住泳衣畀佢除，鮑起靜就等通知。林敏驄嘅回應如同平日一樣爆肚，江美儀就大爆林敏驄拍劇時都經常臨場創作新台詞，無咩人可以招架到，好在自己都接到。

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