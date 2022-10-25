下流上車族 | 曾娶李美鳳陳伶俐 林敏驄兩港姐前妻俱再婚 升呢做闊太

《下流上車族》收視標青，唔少觀眾都對首次拍劇嘅林敏驄表現刮目相看，甚至有人認為值得爭視帝！人氣大爆發，林敏驄嘅情史亦都成為出土文物。當年最轟動嘅係撻著港姐亞軍李美鳳，甚至原來結埋婚，同驄哥嘅神化行為一樣令人冇路捉。

1990年，林敏驄同李美鳳因為拍電影《笑星撞地球》而認識，同年李美鳳香閨被爆竊，更遭匪徒留字條勒索恐嚇，有傳當時林敏驄挺身而出，車出車入送李美鳳返屋企，因而日久生情。當年林敏驄同李美鳳有公開戀情，後來李美鳳跨界進軍樂壇，林敏驄當然有幫手寫歌。呢段關係4年後完結，1995年李美鳳邂逅台灣富二代鄭翔中，1996年閃電結婚，1998年更誕下龍鳳胎。

稱舊愛「釣到深海大龍躉」

李美鳳嫁入豪門，當年林敏驄回應記者時笑稱舊愛「釣到深海大龍躉」，又公開承認分手時鬧得不愉快。有傳林敏驄婚後理財都交由李美鳳打理，層樓都係寫李美鳳個名，結果分手後人財兩失，當時驄哥對呢個講法不置可否。

與陳伶俐育有兩子

離婚後嘅林敏驄喺一次訪問中結識港姐出身嘅陳伶俐，後來二人撻著，亦有公開戀情，1998年伶俐懷孕而結婚。婚後二人育有兩子林寶及林善，陳伶俐淡出幕前，本來風平浪靜嘅一家四口，到2008年被周刊踢爆原來一早離婚。當時有報導指陳伶俐同兩名男子有來往，疑似紅杏出牆，林敏驄反而出手護航解畫，但係伶俐回應記者時承認已經分開三年。當年周刊報導指，林敏驄北上工作時，同公司女職員行得好埋，伶俐得悉後更加上廣州踢竇！

而呢單新聞傳出時，同時有傳媒順手爆埋，林敏驄同李美鳳1990年拍拖期間喺加拿大結婚，到1995年離婚，當時絕非一般情侶分手咁簡單。多年後李美鳳回應秘婚一事，話係唔想影響事業先咁做。

陳伶俐與新加坡隱形富豪再婚

後來陳伶俐照顧住2個仔，仲有機會搵到真愛，2012年同被稱為「新加坡隱形富豪」嘅劉頌銘再婚，2年後再為老公誕下兒子。而家陳伶俐住喺夫家半山億元豪宅，丈夫視林寶林善如己出，大仔更入讀港大工管，就連前夫林敏驄都曾經盛讚前妻有情有義，真係人生勝利組。

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