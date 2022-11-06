下流上車族｜林敏驄獲粉絲舉牌支持 自嘲請fans到場造勢

林敏驄、鮑起靜及江美儀等今日出席《下流上車族》宣傳活動，活動上工作人員遞上江美儀的黑絲及黃嘉雯的泳衣，並要林敏驄作選擇，他表示要泳衣，因可以拎上網拍賣，又搞笑問黃嘉雯有沒有把泳衣洗乾淨。當林景程出場時，阿驄又無厘頭說︰「正衰仔」、「X街仔」、「孝你老母」，令全場笑爆。
整個活動上，阿驄不時搞搞震，當他擲骰仔時擲中「KISS」這個動作時，隨即表示要錫郭柏妍，問到他要不要咀江美儀時，江美儀耍手兼擰頭，及後阿驄坐在骰上要求劇中扮演他女兒的郭柏妍及羅毓儀錫他，但最後兩女改咀江美儀，令阿驄不停拉美儀衫袖說「死開啦」場面非常搞笑。
自嘲重金買fans
提到劇集收視高過獎門人，阿驄表示叫曾志偉裸跑只是講笑，不用太認真，自己也沒有要對方「找數」，稱做人要厚道些，怕對方生氣。由於現場有不少fans舉牌支持他，他笑言自己出錢請回來︰「輸人唔輸陣嘛！阿婆都整兩個嚟。」他透露結局篇是他從影而來最好看的戲，很開心有男粉絲讚他與鮑姐食車仔麵的戲很感人。問到有沒有信心拎獎，他稱很多人叫他做「車總」已經當贏。
江美儀在活動上宣布封腿，她表示把最後一次獻給林敏驄，而阿驄就稱自己是阻止她騷腿，更爆對方在cut機後繼續「剝絲」。