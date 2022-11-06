下流上車族｜林敏驄獲粉絲舉牌支持 自嘲請fans到場造勢

林敏驄、鮑起靜及江美儀等今日出席《下流上車族》宣傳活動，活動上工作人員遞上江美儀的黑絲及黃嘉雯的泳衣，並要林敏驄作選擇，他表示要泳衣，因可以拎上網拍賣，又搞笑問黃嘉雯有沒有把泳衣洗乾淨。當林景程出場時，阿驄又無厘頭說︰「正衰仔」、「X街仔」、「孝你老母」，令全場笑爆。

整個活動上，阿驄不時搞搞震，當他擲骰仔時擲中「KISS」這個動作時，隨即表示要錫郭柏妍，問到他要不要咀江美儀時，江美儀耍手兼擰頭，及後阿驄坐在骰上要求劇中扮演他女兒的郭柏妍及羅毓儀錫他，但最後兩女改咀江美儀，令阿驄不停拉美儀衫袖說「死開啦」場面非常搞笑。