下流上車族｜林敏驄移情別戀 江美儀曾爆男方手機盡是黃嘉雯泳照

由林敏驄、鮑起靜和江美儀等主演的《下流上車族》，昨晚播出車氏夫婦關係出現問題，劇情講到志明（林敏驄飾）得悉上司丁友善（袁文傑飾）對芊芊（郭柏妍飾）有意思，護女心切的他在超市當眾出手打友善，導致友善手指尾受傷；雯慧（江美儀飾）為志明向友善求情，惟志明堅拒道歉，更掹着友善耳仔嗌「唔撈」，非常霸氣。

之後車氏夫婦在街上爆罵戰，雯慧要求志明返回餐廳向友善道歉，志明再度拒絕，並將所有怒火發洩在雯慧身上，「我後悔識咗你！」雯慧聞言嬲爆反擊：「講嚟講去都係因為丁生追芊芊之嘛，依家有個事業有成、有兩層樓揸手嘅人追你個女，有乜問題呀？」志明聞言激動反擊：「係咪乜都講錢，乜都講樓呀？同賣女有咩分別呀？你當年嫁畀我又係為咗層樓！」此言一出即惹怒雯慧出手掌摑志明，雖然志明成功避開，但兩人最終不歡而散。適逢昨日掛8號風球，令《下流上車族》收視高達26.8點。