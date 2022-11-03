下流上車族｜林敏驄移情別戀 江美儀曾爆男方手機盡是黃嘉雯泳照

由林敏驄、鮑起靜和江美儀等主演的《下流上車族》，昨晚播出車氏夫婦關係出現問題，劇情講到志明（林敏驄飾）得悉上司丁友善（袁文傑飾）對芊芊（郭柏妍飾）有意思，護女心切的他在超市當眾出手打友善，導致友善手指尾受傷；雯慧（江美儀飾）為志明向友善求情，惟志明堅拒道歉，更掹着友善耳仔嗌「唔撈」，非常霸氣。
之後車氏夫婦在街上爆罵戰，雯慧要求志明返回餐廳向友善道歉，志明再度拒絕，並將所有怒火發洩在雯慧身上，「我後悔識咗你！」雯慧聞言嬲爆反擊：「講嚟講去都係因為丁生追芊芊之嘛，依家有個事業有成、有兩層樓揸手嘅人追你個女，有乜問題呀？」志明聞言激動反擊：「係咪乜都講錢，乜都講樓呀？同賣女有咩分別呀？你當年嫁畀我又係為咗層樓！」此言一出即惹怒雯慧出手掌摑志明，雖然志明成功避開，但兩人最終不歡而散。適逢昨日掛8號風球，令《下流上車族》收視高達26.8點。
林敏驄被認錯蔡楓華
林敏驄與江美儀這場對罵戲一Take過關。美儀表示一直想打對方︰「呢場戲一啲難度都冇，我對住佢火都嚟，打唔中佢仲火呀，哈哈！」問到是否出盡全力打阿驄，林敏驄即搶答：「佢緊係啦，事前仲買咗個雞髀食埋先打，驚唔夠力呀！」美儀聞言即大爆笑料反擊，指阿驄拍攝期間被認錯做蔡楓華：「有個姐姐話好鍾意睇佢做戲，問佢係咪蔡生，我話邊位蔡生？個阿姐話蔡楓華吖嘛！」
黃嘉雯正式登場
今日林敏驄先在社交平台上載多張與黃嘉雯的劇照，並標示自己「覺得蜜運中」。之後他再出了一張圖，內容為「大家所見絕非劇透，可能只是車志明的個人幻覺。」由於黃嘉雯的角色是「車志明的小三」，因此二人的劇照非常甜蜜。
及至今日下午，林敏驄在社交平台發布由他包辦的《想你》MV，畫面全是他與黃嘉雯甜蜜片段，江美儀亦忍不住留言︰「你真係當車太無到㗎喎。」早於今年8月，江美儀曾投訴林敏驄只在社交平台分享年輕女演員的照片，而她與鮑姐的照片卻從未出現，更踢爆對方的手機有大量黃嘉雯的泳照。