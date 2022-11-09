下流上車族｜林敏驄自肥？黃嘉雯濕身引連登仔狂出PO

無綫台慶劇《下流上車族》昨日有飾演日語學校校長的黃嘉雯登場。黃嘉雯的角色被指是最強小三，更是林敏驄欽點要她演出。她的出現果然沒令人失望，甫出場便在女廁大玩濕身誘惑，網民指導演及監製都明白「網民想要啲乜」，因此黃嘉雯這場濕身戲令一眾網民瘋狂CAP圖，更在短短5分鐘內連出10個PO。

有網民笑言這段劇情加上背景音樂，絕對令人想起日本愛情動作片，加上見到林敏驄在這場戲全程笑笑口，直言「驄哥自肥」。林敏驄亦十分留意網民的舉動，CAP低網民的留言，並預先分享了多條與黃嘉雯的短片，包括二人手拖手玩水上樂園的MV片段。根據無綫的預告，今晚便會播出黃嘉雯以三點式跟林敏驄玩耍的片段，最後黃嘉雯更情不自禁跟林敏驄錫咀。