下流上車族｜林景程大讚與鮑起靜做對戲好舒服：期待出街被鬧衰仔

由林敏驄、江美儀、鮑起靜、林景程和黃嘉雯等合演的《下流上車族》，自開播以來大受香港觀眾歡迎，劇集首集跨平台直播收視高開23.2點，日前播出一集繼續大派洋蔥。劇情講到毓霞(鮑起靜飾)與親生仔家寶(林景程飾)再因爭奪狗狗次郎發生爭執，家寶更親揭「要狗唔要媽」真相，兩母子「爭狗大作戰」十分精彩，景程將扯火鬧阿媽的肉緊演繹到位，鮑姐眼濕濕的可憐樣更是加分位。該場戲除了戲味十足，對白亦相當貼地兼反映了不少移民家庭的矛盾。

鮑姐大讚阿仔演得好

劇中鮑姐與景程有不少對手戲，鮑姐受訪時大讚「阿仔」演得出色：「好多感情戲都係同佢做，同佢合作好舒服，同埋佢現實仲要係物理治療師，仲教咗我好多呢方面知識，我個仔真係好叻！」她又感激對方教了不少物理治療知識。

與金像獎影后鮑姐合作，景程坦言事前十分緊張，但後來才發現擔憂是多餘：「同鮑姐演戲好舒服，佢唔會畀到任何壓力你，我好多戲都係俾鮑姐喺現場嘅戲帶出嚟，原本我唔expect會咁演。」談到劇中有不少鬧鮑姐戲份，景程說：「演嘅時候都有請教吓佢，佢叫我唔使諗咁多，放鬆自己，入咗個角色就ok。」景程又直指很喜歡這個衰仔角色：「話我衰仔最好呀，即係代表個角色有迴響，做演員唔諗咁多嘢嘅， 都係跟個劇本盡力做。」