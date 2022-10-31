下流上車族 | 江美儀曾被封為「黑絲儀」同吳君如細佬秘婚離婚瞞到底

TVB劇《下流上車族》收視突出，首次拍劇嘅林敏驄係原因之一，而劇中演林敏驄老婆嘅江美儀都相當搏命，頭十集劇已經出動水著同黑絲造型，可以話係美儀入TVB後另一代表作。

51歲嘅江美儀，30年前被星探睇中成為廣告模特兒，出道冇耐就同周潤發拍內地洗頭水廣告。後來發哥想介紹佢俾名導演杜琪峯，但件事冇咗下文，又撞正亞視搵佢，於是就轉行做演員加盟亞視。雖然首次拍劇集《肥貓正傳》就做女主角，但遇著經驗豐富嘅鄭則仕(Kent哥），本來做model被幕後「錫住」嘅美儀，成日因為企錯位俾Kent哥爆粗教訓。不過美儀反而好感恩，到而家都會同Kent哥有聯絡見面。

江美儀效力亞視至2009年，翌年獲TVB邀請加盟並獲重用，2012年嘅《名媛望族》演三姨太，劇中以黑絲造型挑逗丈夫劉松仁，成為網友熱話，更封佢為「黑絲儀」。2013年江美儀憑《衝上雲霄2》head姐一角獲台慶頒獎禮最佳女配角。2017年嘅《親親我好媽》演虎媽，係美儀首次以女一身份主演TVB劇。

與吳君如細佬離婚

曾經同吳君如細佬拍拖多年嘅江美儀，2018年宣布回復單身，但同時被吳君祥爸爸踢爆原來佢地2006年已經結婚，而且公開分手消息前2年已經離婚。江美儀當時解釋，因為自己有情緒病，離婚後交代「分訊」好大壓力，於是選擇唔講。之後同單立文、滕麗名嘅訪問入面，江美儀爆喊剖白離婚原因，係雙方覺得分開會更好。

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