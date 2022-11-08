下流上車族 | 鄧智堅演林敏驄老友 被發現一晚踩三劇 曾被姜濤及BTS粉絲嫌棄？

TVB台慶劇《下流上車族》進入結局週，播出以來憑貼地題材惹觀眾共鳴，加上林敏驄、鮑起靜、江美儀等好戲之人，令劇集廣受好評。當中，40歲鄧智堅於劇中除咗係車志明（林敏驄飾）老友，更係29歲關偉力（關曜儁飾）爸爸，二人僅相差11歲，鄧智堅特意扮老演繹爸爸角色，豪無唯和感。

除咗《下流上車族》，有網民發現於TVB晚上播出嘅3套劇集都有鄧智堅嘅身影，包括：《愛•回家之開心速遞》、《下流上車族》及早前播映完畢嘅《美麗戰場》，實行「一晚連踩三劇」，3套劇均以不同角色性格及造型亮相，分別被觀眾大讚演繹得相當生動。鄧智堅18歲已參加沙田話劇團戲劇班，中五畢業後為追夢報考香港演藝學院，礙於未達五科合格入讀要求，故憑一封自薦信及中學戲劇學會老師、沙田話劇團寫信推薦，獲香港演藝學院破例取錄；及後又增值自己，考取藝術（榮譽）學士表演系深造文憑及藝術（榮譽）學士表演系專業文憑。

喜劇演員之路

鄧智堅2008年擔任PIP劇場全職演員，自編自導自演作品逾80部。鄧智堅之所以成為喜劇演員，係基於身高問題限制，難於配搭合適嘅女演員，於是佢就於入行初期嘗試面試反差較大嘅角色，以發掘到喜劇演員呢條路。鄧智堅亦係一名戲劇導師，開辦多個戲劇工作坊；又於2018年擔任TVB藝員訓練班導師，其學生包括周秀娜、Super Girls、陳嘉寶、周志文、戴祖儀和施匡翹等等。而今年，鄧智堅更擔任J2台節目《就算得你一個觀眾》監製獲觀眾讚賞。

不過，鄧智堅過往就曾惹起姜濤粉絲不滿；鄧智堅曾於「超級綜藝隆重登場」記者會上以金假髮造型扮成「薑蓉」，又唱出《蒙着嘴說愛你》，疑似影射MIRROR成員姜濤，惹起姜濤粉絲不滿，直罵詆毁姜濤，直至Bob林盛斌與馮盈盈分別發文向姜濤致歉才平息事件。被問到會否再扮姜濤，鄧智堅就認為二次創作或扮嘢係香港流行文化，佢覺得扮歌手應該仲會有扮嘅可能性。果真，鄧智堅依然唔怕死，於《開心大綜藝》中與何遠東、張翼東、吳佩隆、郭子豪及李頊珩變妝扮演BTS，但就再次被BTS粉絲嫌棄。

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