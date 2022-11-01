下流上車族｜關曜儁曾被嫌肥努力運動減20磅 三度創業做健身室老闆兼升呢人父

TVB台慶劇《下流上車族》正熱播中，29歲關曜儁（Leo）於劇中飾演鄧智堅兒子及林穎彤老公，直言呢次戲份甚多，認為呢個「哈比族」組合好搞笑，仲係入行7年以嚟首次有感情線。關曜儁於劇中飾演廢青，為求上公屋而唔返工，之後經林敏驄介紹先成為超級市場臨時理貨員；而現實中嘅關曜儁卻充滿目標，創業做老闆，近日更榮升人父。

關曜儁憑《降魔的2.0》角色「家俊」一場自殺戲演技大爆發惹關注，及後有份拍攝《陀槍師姐2021》、《童時愛上你》等劇集，又被安排於《流行都市》教做運動，但原來當年關曜儁曾三次投考訓練班都唔成功，更被高層嫌肥，於是佢努力運動半年減走20磅，現時除咗做演員，仲兼職擔任明星健身教練及三度創業開健身室。關曜儁早於2019年與朋友合作開設健身室，不過疫情關係於2020年8月結業；相隔1個月，又再與朋友開另一間健身室；直至今年8年，決定投資6位數字自立門戶開健身室，畀大家一個更舒適嘅運動體驗。

關曜儁早於今年初向拍拖5年圈外女友求婚成功，婚禮定於下年10月27日；關曜儁與未婚妻一直都有生小朋友計劃，而原來未婚妻已成功懷孕，表示寶寶已5個月大，預產期會係明年3月中；佢哋日前舉行產前派對揭曉寶寶女孩身分，關曜儁感到非常興奮和期待，除咗幻想咗好多同囡囡玩嘅畫面，更表示要再操fit啲，保持最好狀態，成為囡囡嘅偶像。

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