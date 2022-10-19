下流上車族｜首播劇情輕鬆又貼地 林敏驄夠盞鬼郭柏妍好吸睛獲網民關注

TVB台慶劇《下流上車族》搵嚟實力派演員鮑起靜、江美儀及林敏驄，再加上郭柏妍、羅毓儀及丁子朗等新晉演員出演，劇集以「上公屋」為主題，講述車家用盡下流手段為求上車成功，題材貼地，相信引起唔少觀眾共鳴。劇集喺噚晚（17日）首播，而家就同大家睇下網民有咩反應啦！

劇情輕鬆又貼地

《下流上車族》首集就講到車志明（林敏驄飾）同老婆車莫雯慧（江美儀飾）為咗上車，就算係凶宅單位都唔放過，志明仲好搞笑咁帶埋條黑摩利去睇樓，借住條魚反肚叫地產經紀減價。之後，雯慧帶埋家人去做鐘點嘅豪宅度假，不過就被豪宅屋主撞破，一家四口搞笑藉口乘機逃脫，更到會所游水歎世界。囡囡車芊芊（郭柏妍飾）及車蔓蔓（羅毓儀飾）分別前往澳州工作假期及到加拿大升學，志明及雯慧終於可以二人世界，可惜被關細孝（鄧智堅飾）登門打擾，仲想借宿暫住，而佢哋兩公婆就以一萬蚊租出單位共住。點知原來細孝係一家三口一齊入住，細孝媳婦王亦詩（林穎彤飾）與雯慧勢成水火，而佢個仔關偉力（關曜儁飾）就去咗志明工作嘅超市當兼職，並與麻煩顧客閔謝毓霞（鮑起靜飾）起爭執，期間仲發現佢同亡母擁有的同款金戒指。短短一集就已經道盡香港基層心聲，同時又有唔少輕鬆搞笑位，所以唔少網民都留言大讚，例如「好睇又好笑 劇情勁貼地」、「套劇睇得幾舒服 輕輕鬆鬆 有d位好笑但唔會胡鬧」、「好睇！笑到噴飯！」、「呢套掂 大台終於明觀眾想要乜」、「​​呢套野應該幾有共鳴」、「淨係題材都貼地 有埋鮑姐做老坑好岩feel」、「無錯，輕輕鬆鬆睇得舒服...無錯，輕輕鬆鬆睇得舒服...」及「開頭呢到已經覺得幾過癮」等等。

演員配搭新鮮

《下流上車族》搵嚟實力派演員鮑起靜、江美儀及林敏驄，再加上郭柏妍、羅毓儀及丁子朗等新晉演員出演，演員配搭新鮮，唔係老是常出現既演員，成功為觀眾帶嚟新鮮感，網民留言「配搭好有新鮮感」、「幾好睇 配搭新鮮 搞笑得嚟又貼地」、「精彩 + 新鮮嘅配搭」及「呢個配搭真係笑死人」等等。

林敏驄演技自然又盞鬼

今次係林敏驄首次拍攝劇集，佢喺劇中飾演超級市場經理「車總」車志明，喜感十足嘅佢演技自然，仲講咗唔少盞鬼對白。唔少網民睇過佢嘅演出都非常滿意，紛紛留言大讚「林敏驄啲戲又幾自然 睇得幾舒服」、「啲對白又幾盞鬼」、「估唔到佢做戲都咁過癮」、「條友不嬲好戲，爆肚專家」、「林敏驄d戲幾自然 膠膠地」、「林敏驄做得ok喎」、「​​演技幾自然唔造作 做呢啲市井小人物唔錯」、「林敏驄正正經經做戲都有啲料」、「林敏驄正 個tone夠九唔搭八」及「咁林敏驄果啲跳掣野無可能第二集就正常嘛 有佢就有得笑啦」等等。

郭柏妍好吸睛

車氏夫婦嘅一對寶貝女芊芊和蔓蔓就搵嚟郭柏妍和羅毓儀飾演，兩位新晉上位小花深得網民愛戴，特別係郭柏妍，唔少網民留言大讚佢演技自然又靚女，例如「為咗郭栢妍而睇」、「笑起上黎兩個兔仔牙，好親切感。」、「頭先踩滑板對腳咁正」、「​​2姐妹正到 特別係郭柏，又靚身材又正又成日游水，但好似未有仔」、「終於肯捧後生女」、「郭柏妍又幾正」、「郭柏妍好搶眼好靚女，她做戲又自然，希望tvb 比機會佢做女一＆比更多機會比佢發展！郭柏妍加油啊」、「條腿正到」及「家姐幾靚 笑得又好睇」等等。

劇集歌曲唔掂

《下流上車族》有多首歌曲，分別係由林敏驄及文凱婷主唱嘅主題曲《一家人》、林敏驄嘅片尾曲《很久以前》、何晉樂嘅片尾曲《上車伴侶》、林敏驄嘅插曲《想你》、林智樂嘅插曲《一生何求》及蔡愷穎嘅插曲《幸運是我》，部分歌曲喺首集已經播出，不過網民反應就似乎麻麻哋，留言「好難聽」、「邊個女聲唱主題曲 好難聽 好高音」、「Ending 唱乜 一句都聽唔明」、「個片尾曲咩料呀 Cult歌」、「首歌想點」、「片尾曲簡直神曲」及「咩歌黎架」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載