下流上車族｜鮑起靜精湛演技獲讚賞 網民：影后果然係影后

TVB台慶劇《下流上車族》搵嚟實力派演員鮑起靜、江美儀及林敏驄，再加上郭柏妍、羅毓儀及丁子朗等新晉演員出演，講述車家用盡下流手段為求上車成功。劇集前晚（17日）首播收視報捷，跨平台收視高達23.2點，仲高過招牌節目《東張西望》及長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》。唔少網民除咗讚題材夠貼地之外，亦大讚劇中演員表演出色，當中包括鮑起靜。

鮑起靜做麻煩顧客

最新劇情就講到超級市場經理車志明（林敏驄飾）與麻煩顧客Emma婆婆（鮑起靜飾）起爭執，期間仲發現佢同亡母擁有同款金戒指，原來佢就係當年介入父母婚姻嘅第三者。之後，佢嘅態度變得惡劣，開始向Emma婆婆大吼大罵，更被拍低下影片，被網民喺網上聲討。車志明迫於無奈前往Emma婆婆屋企，親自向佢道歉。

獨居嘅Emma婆婆原來有個仔閔家寶（林景程飾），不過一家三口已經移民日本，剩低佢同愛犬相依為命。而正當佢聽到個仔想佢留喺香港，佢就想發語音短訊鬧爆個仔，不過最後收回錄音，改以笑笑口嘅口吻去講述自己近況及學緊日文，不過最後佢都收回錄音，只係深情哽咽咁話：「阿媽兩個老公都走咗，我淨係得返你，咁你係咪都唔想要我喇？係咪呀？」

車志明再次前往Emma婆婆屋企，仲大叫佢一聲「阿媽」，Emma婆婆好似好受落，仲叫佢入屋。之後，佢再喺車志明面前打電話俾個仔，仲叫車志明嗌佢一聲「阿媽」，威逼個仔返香港處理公屋加名之事。

鮑姐演技獲網民大讚

唔少網民睇完鮑起靜嘅演出後，紛紛留言大讚佢演技精湛，例如「鮑姐好戲，呢套輕鬆小品幾好睇」、「影后果然係影后，鮑姐超正！」、「鮑姐精靈鬼馬的老友記，驄哥壓力爆煲的中年男人打工仔，兩人演出活靈活現，笑中有淚，近年難得之作。」、「鮑姐演技精湛，屈人買水蜜桃好搞笑。」、「鮑姐真係無得輸，自己同自己內心演真係太神級」、「鮑姐嘅演技真令人嘆為觀止，選角一流，應該會成為今年最好睇、貼地劇集」、「鮑姐精湛演技對住手機錄音比響日本個仔演得好好睇」及「鮑姐錄音那段絕對示範級演出」等等。

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