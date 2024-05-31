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娛樂
2024-05-31 17:30:00

不一樣的爸媽｜麥明詩與母親亮相ViuTV 被爆兒時「嬲爆爆」乳名大公開

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麥明詩與母親擔任《不一樣的爸媽》嘉賓，接受少爺占訪問

麥明詩與母親擔任《不一樣的爸媽》嘉賓，接受少爺占訪問

由少爺占(甄子康)、李敏(Ranya)和COLLAR隊長沈貞巧(Gao)主持的ViuTV全新節目《不一樣的爸媽》，已於本周一起首播，今晚(31日)請來麥明詩(Louisa)及其家人擔任嘉賓，了解十優港姐的育成。麥媽媽分享培育孩子心得之餘，更首次公開女兒的乳名是「小可愛」。「小可愛」源自於Louisa過往比較固執的性格，除了男仔頭更經常「嬲爆爆」，所以媽媽希望透過乳名令她變得更可愛，麥太幽默地拍拍麥明詩膊頭，問主持：「依家係唔係好好多呢？」

麥明詩年幼時缺乏自信，常與兄弟比較。 麥明詩與母親擔任《不一樣的爸媽》嘉賓，齊齊亮相ViuTV。

自覺比不上哥哥

麥明詩被公認美貌與智慧並重，其兄長亦博學多才，麥太對兩個孩子的悉心栽培和良好教育功不可沒。麥太指兒時的麥明詩性格文靜、缺乏自信，原來Louisa自覺沒有專長又比不上哥哥，她說：「我嗰時成日覺得哥哥乜都叻過我，我想追到佢。」麥太明瞭每個孩子都有各自的特質和優缺點，為了讓麥明詩重拾信心，安排兩兄妹各自發展。除了用遊戲互動建立女兒的信心，更度身訂製她的專屬課外活動。麥明詩認為此方法相當奏效，獨特的課外活動安排讓她感覺獨當一面，讓自己可以擁有一些哥哥不會的技能。

麥媽媽大爆女兒麥明詩的乳名。 麥明詩曾因一事對母親耿耿於懷。

曾因一事對母親耿耿於懷

另一方面，麥太為了訓練兩個孩子的獨立性，她不會擺放太多時間去教他們功課和測試考驗，她只會利用假日與孩子們旅行。麥明詩藉此「投訴」媽媽：「我好記得幼稚園有一次，全部同學都有阿媽陪佢哋去秋季大旅行，得我無。佢(麥太)話要返工。」麥太解釋因為自己對女兒十分放心，她說：「因為我從佢(麥明詩)自細開始培育佢嘅核心能力，我覺得佢master到。所以我同佢講佢得嘅，佢叻過其他小朋友。」麥明詩澄清其實這是一個好回憶，並不是要投訴，更明白母親用心良苦，而母親在重要時刻都會陪伴她。

 

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