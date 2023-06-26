不堪被黃家強直斥「謊言」 肥媽出po貼黃家駒錄音帶照片反擊

Beyond樂隊主音黃家駒逝世30年，TVB於上星期六播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》以作紀念，其中一個環節，請來肥媽演唱一首聲稱由家駒為她創作的作品《感激這對手》，又憶述有關這首歌曲的往事，「我覺得好榮幸」。 之不過，Beyond另一成員、家駒胞弟黃家強在節目播出後翌日，於Facebook專頁分享有關報道，留言直斥「關於我的都是謊言」，直指肥媽「不尊重人」。

想完成家駒心願 今日(26日)傍晚時份，肥媽透過Facebook帖文反擊，她上載一張聲稱是當年的錄音帶的照片，並留言回應指控，指傳媒曲解了她在節目中所講的內容，又表示「作為朋友，只是想完成家駒的心願，完成他未完成的作品，並期望外界將焦點放回在家駒的作品上。