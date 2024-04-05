不夠善良的我們｜林依晨許瑋甯變情敵 為爭賀軍翔片場零交流

由兩大金鐘視后林依晨和許瑋甯、賀軍翔、柯震東主合演的台劇《不夠善良的我們》將於明晚(6日)在「黃Viu煲劇平台 」首播。故事講述簡慶芬(林依晨飾) 和張怡靜(許瑋甯飾) 一次意外撞衫事件展開，同月同日生但個性迥異的兩人愛上了同一個男人，因此展開了橫跨12年的 愛恨情仇。

編劇兼執導的徐譽庭耗時一年創作了八小時的劇本，加上因為出名嚴格而讓各大名導退避三分，最後她才在資方游說下執起導演筒，親自上陣擔任導演。女主角林依晨對徐導予以無限肯定，她表示：「接到邀約時就對整個故事印象深刻， 因為劇本非常縝密，沒有任何空泛或者無意義的對白，角色塑造得非常透徹。」劇中簡慶芬和張怡靜是情敵也是宿敵，戲外林依晨和許瑋甯卻是認識多年的好友，林依晨透露二人為了投入角色刻意避見：「我們刻意坐在梳化間的兩個角落!」瑋甯亦隨即表示：「其實導演也有特別安排，讓我們兩個盡量不要太靠近。」據悉兩位女角不但在片場保持距離， 就連同一場景的拍攝時間都會巧妙坐開，試圖呈現出更對立的狀態 ！對於再度合作，許瑋甯則認為彼此沒有太大改變：「還是看得到大家最以前那種初衷，不過我在片場超氣的（因為依晨橫刀奪愛）！」 早前賀軍翔曾自爆以白髮造型上陣，近日他受訪時提到女兒亦認不出他：「她認不出我啊 ！她就覺得我為甚麼突然變成這樣，然後我就跟她說，都是因為工作的需求，她可能會覺得爸爸的工作怪怪的！」