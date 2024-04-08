不夠善良的我們｜許瑋甯短髮look搶鏡 柯震東賀軍翔讚帥

由「金鐘編劇」徐譽庭編導、正於「黃Viu」熱播的台劇《不夠善良的我們》，雲集林依晨 、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等超強卡士；早前4位演員接受了Viu專訪，大談今次相隔多年再度合作的感受，期間許瑋甯的短髮造型更「意外」獲得一眾演員大讚夠「靚仔」！

林依晨和許瑋甯在《不夠善良的我們》都以短髮造型示人，外界感到十分新鮮。林依晨直言超愛短髮，因為覺得很清爽，不過許瑋甯則表示感到十分崩潰！許瑋甯透露在劇集煞科後有段時間照鏡都要自動「略過」髮型部分，因為還是喜歡自己長頭髮。

賀軍翔和柯震東均力讚兩位女主角的短髮造型，認為與劇中角色十分配合，還一致打趣表示許瑋甯的短髮夠「帥氣」，令許瑋甯哭笑不得。許瑋甯還自爆在《不夠善良的我們》煞科後有段時間不停狂做重量訓練運動：「可能是短頭髮關係，總覺得需要做重訓，會比較符合，一直在找自己的定位。」爆笑發言讓在場的其他演員笑不攏嘴，柯震東甚至笑她不可以「搶飯碗」。