不完滿結束｜湯駿業從機場送別摯友 體會微笑著流淚

機場送別，是這些年的港人共同體驗。看著陪伴成長的同伴戰友，先後移居他方，百感交集的湯駿業(AhDee)寫下《不完滿結束》的詞，抒發那些共同感應的離愁別緒，歌詞中有句「微笑著流淚其實無罪」，正是他送機時的真實感受，「以前我相信很多事情只要肯努力，就會留在你身邊，但這幾年讓我明白，不是必然。」當面對未知的不安與沮喪，AhDee相言惟有坦誠面對自己的感受，才有力量去走下一步。 chok住條氣 要自我安慰 自去年開始，AhDee創作了「自己安慰自己系列」，先借《知道一半的事》抒發疫情期間面對種種「未知」的感受，再以《如風》作為亂世下的溫馨提示，寄語好好珍惜明白和了解自己的soulmate(靈魂伴侶)。今年來到系列的第三部曲，《不完滿結束》說的是面對殘酷現實。作為風車草劇團創辦人之一和獨立歌手，AhDee的創作都源自真實的生活體驗，自我安慰是源於2020年舞台劇《新聞小花的告白2》因疫情被腰斬，「那時chok住不服氣，覺得明明是優秀的演出卻被cut騷，再混入近幾年的離愁別緒。」新歌demo於當年已寫好，原打算在今年3月前推出，卻又遇上第五波疫情，歌詞紀錄了他的心情轉折，「起初是憤怒和不忿，現在是抒解情懷，較簡單直白，將不捨、後悔等心情抒發出來。」

珍惜明白你的人 創作，讓AhDee整理複雜心情，自我療愈也療愈別人。「個騷(《新聞小花2》）被叫停，當然有影響心情，因為有很多事明明本來很好，卻要改變，而且變得更差，這是我們的共同經歷。而那種修煉是如何找回自己的節奏。」回想這幾年經歷的巨變，AhDee感受停頓了的城市，回到鄕郊做義工耕田，《知道一半的事》紀錄了從不忿到學習享受放慢腳步的體驗，《如風》則是珍惜的感悟，其中一句歌詞「誰來抱 對靈魂 難覓尋 必需要敏感」，AhDee深有領悟，「因為我搬到去遠住，加上covid無得飯聚，有啲朋友可以半年冇見，我的工作時間跟他們不同，試過連Message都冇⋯⋯在難難的日子，有人說我明白、好緊要，若遇到對的靈魂，要好敏感去感受對方，有時忙碌就會忘記。」以前覺得活於同下城市，今日不見還有明天，但摯友陸續移民，為他帶來前所未有的衝擊，「很多一起喊一起笑著長大的朋友離開，如果不是這時勢或疫情，他們未必會離開，很多事情沒想過會轉變得咁快。」

人去樓空的殘酷 離別，讓人珍惜，雖是老生常談，卻很真實。面對未知帶來的不安，AhDee身邊有不少摯友移民，最大衝擊是機場送別，讓他在今年初寫下《不完滿結束》的歌詞，其中最深刻兩句是「迷失請痛哭/迷戀請繼續」和 「房間都變空 /冷清的佈局 /延續 殘酷」，AhDee表示，「雖然我用一段戀情包裝這首歌，但迷失和迷戀也不只是感情，身處混亂或無常的時代，有人仍迷戀過去、某個人或金錢權位，但當世界面對巨變，大家都經歷過唔知點算的沮喪，我相信這些情緒也能在這幾句歌詞展現。至於房間都變空，就是人去樓空，很多人已經離開。」好奇問他，這幾年可曾經歷如歌詞所寫「微笑著流淚」的情景？他稍在思考，分享一次送機經驗，「有位好friend的朋友離開，一班朋友去飲茶然後送機，去到機場仍有幾小時的等候，大家講笑，直到入閘，真正感受到有一段日子無法再見，送完機上車離開，大家靜下來，笑說早上飲茶的趣事，有啲眼濕濕，知道嚟緊不容易再發生。」雖可視像見面或飛去探望他們，但「唔知」是最真實的狀態，「其實唔知道幾時可以搭飛機，反過來說，也給自己一種期待。」