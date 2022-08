「國民初戀」姚焯菲自紐西蘭渡假回港後,積極投入工作,日前(20日)為炎明熹和《星夢》導師JW王灝兒的網上音樂會《Let’s Chill網上音樂會》擔任嘉賓。讀國際學校的她今日(22日)正式升上Grade 11,不過她連日來在社交平台分享遊玩時拍下的靚相,流露不捨得暑假結束的心情。昨日她上載穿泳衣浸溫泉的可愛靚相,以及與友人到迪士尼遊玩的照片,今早她在IG限時動態上轉載日前大呷「Not ready for school(未準備好返學)」的發文,寫道:「but I have school today, wish me luck(我今日要返學了,祝我好運。)」