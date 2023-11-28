不日成婚2｜岑珈其演新手爸爸深有共鳴 孖朱栢康再合體口碑勝前作

岑珈其及朱栢康於映後分享個人感受

由岑珈其、朱栢康(朱康)、陳家樂、談善言、衛詩雅、楊偲泳合演、陳茂賢執導的愛情喜劇《不日成婚》，迎來原班人馬再次合演的續作，劇情更加爆笑溫馨，早前舉行的媒體優先場獲激讚超越前作，更有指續集是近10年最好看的愛情喜劇。其中兩位主角珈其和朱康邀請一眾好友及支持者率先欣賞，並於映後分享個人感受。電影將於周四(30日)公映。

珈其湊仔曾迷惘 岑珈其認為，近來上映的香港電影主要探討較嚴肅的社會題材，較少愛情喜劇類電影，希望一眾好友及影迷入場，一起輕輕鬆鬆邊看邊笑，「剛才我也跟大家一樣，時而歡呼大笑，時而感動流淚，與觀眾『同呼同吸』的感覺十分難忘。這次我在戲中飾演新手爸爸，而自己在現實中亦曾因為育兒問題而經歷過迷惘。對我而言，能夠透過角色與觀眾連繫，一起跟隨劇情感受喜怒哀樂，實在是身為演員最幸福的事。」