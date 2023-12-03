不日成婚2｜陳家樂被揭性與愛比例係9：1 岑珈其︰你切咗佢啦

由衛詩雅、陳家樂主演的英皇電影《不日成婚2》日前上映，為宣傳電影，除了兩位主角，一眾有份參演的演員包括談善言、朱柏康、岑珈其、楊偲泳及劉若寶日前齊齊出動做街訪，探討港人對愛和性的比例及滿意度。除了訪問街坊，男主角陳家樂及岑珈其亦化身「路人」接受街訪，笑料百出。

連詩雅唔想老公食外賣

問到「與另一半最嚴重一次爭吵原因」時，家樂首先猶豫，然後靈機一觸答道：「唔好成日咁為我著想。因為佢（太太連詩雅）好忙，做完嘢返嚟都仲要煮飯俾我食，我覺得佢太辛苦啦，咁樣唔係咁好，我話我食外賣得㗎啦，佢話：『唔得呀！你唔可以食外賣呀！』」乘機冧爆老婆。隨後訪問另一位女生時，家樂立即表示他知道，珈其及朱柏康好奇原因，家樂說：「就係真係因為我！因為佢成日禮拜六、日嚟搵我，佢老公就會話佢去搵第二個男人。」原來女生是家樂粉絲，家樂表示歉意，「對唔住呀，我影響咗你哋嘅婚姻。」令女fans笑個不停。