不日成婚2｜陳家樂談婚姻觀追求穩定 衛詩雅自言不是「付出型」

電影《不日成婚2》將於11月30日上映，除了原班人馬陳家樂、衛詩雅、朱栢康、談善言等，更邀金燕玲重量級加盟。電影首集提到，幾名主要角色在感情的道路上原地打轉，仍然徘徊在摸索下一步的階段。而《不日成婚2》中，一眾角色更成熟地去疏理首集留下來的課題，一眾演員更分享自己與角色對婚姻的大不同。

剛於今年完婚的陳家樂，坦言追求穩定：「我同阿佳（電影角色）好大唔同，阿佳唔係好知道想要啲咩，冇諗過點樣進化同女朋友嘅關係，而我自己會希望早啲結婚，穩定啲，俾到多啲信心自己同身邊嘅人。」而電影中默默付出的衛詩雅，謙虛指難以像角色般不停犧牲：「可怡（電影角色）係付出型，好大愛，為咗男朋友可以犧牲好多、現實中自己冇咁偉大，真係未必可以做到咁。」