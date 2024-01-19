不是你不愛你專訪｜譚旻萱自爆與陳昊森咀到卡住卡住 梁仲恆：使唔使叫消防？(有片)

「籃球女神」譚旻萱(Mandy)出道以來先後跟不少男神合作，包括MIRROR成員姜濤、Edan(呂爵安)等，最近她更被選中在葉念琛的新戲《不是你不愛你》擔任第18代阿寶，與台灣男神陳昊森合演情侶，更獻上螢幕初吻。Mandy接受本報訪問時，坦言拍咀戲好緊張，跟陳昊森咀到「卡住卡住」。不過最深刻則是連續兩天拍喊戲，更要拍足十幾小時，為了培養情緒獨自躲在廁所角落，感受那種無人在乎的孤單。

最深入民心的阿寶 葉念琛導演筒下，出現過17位阿寶，談到最深入民心的一位，Mandy、梁仲恆(阿炳)和林熙彤(Hazel)不約而同選鄧麗欣(Stephy)。不過阿炳就補充：「難保這戲上映後，有人問我阿寶是怎樣，會是Mandy的樣子。」至於何以選上Mandy？葉念琛表示，看上她擁有女神外貌，但性格爽朗男仔頭。作為新一代阿寶，Mandy表示，最大壓力是首次擔正做女一，「今次戲份比較多，好多唔同的情緒改變，擔心處理得唔好，多於擔心演阿寶，因為始終每位演員都不同。」

穿人字拖跑街最辛苦 梁仲恆演Mandy的男閨密，暗裡喜歡女方，但敵不過男主角陳昊森，阿炳笑言好合理，「輸給陳昊森也屬正常，非戰之罪啦。」Mandy心心眼表示，「我倆經常望著陳昊森，話佢靚仔到令人討厭，本身就是發光體，就像一盞燈。」阿炳的角色，注定是為女神赴湯蹈火的兵，他憶述拍得最辛苦的一場戲，是接到阿寶急call，街頭疾走直衝上大廈天台，曾在《媽媽的神奇小子》演殘障運動員的阿炳直言，「跑步不是問題，但穿人字拖跑就好辛苦，寧願唔著。」葉念琛自認無良，「我拍完第一兩個鏡頭，還問他可否再快一點，我真係講過：『你唔係神奇小子咩？』

拍咀戲似打球賽 譚旻萱與男神陳昊森演情侶，羨煞旁人，不過要獻上螢幕初吻，就令Mandy好緊張，「我好坦白跟陳昊森講，超級無敵好緊張，因那場戲不是他吻我，是我主動吻他，我要踏出第一步，好有壓力。」不過一場浪漫吻戲，拍攝場面卻很搞笑，Mandy形容為「卡住卡住」，阿炳抵死問道：「點樣卡住，要通知消防員嗎？」原來問題在於Mandy與昊森都是鼻高的人，她認真解釋，「因為頭要轉動，但又不可分開，要留意當鼻子碰到，就要遷就。」男女主角感覺如吻足一世紀，導演半說笑指不捨得叫停，其後才解釋要照顧燈光鏡頭，捕捉最浪漫的一刻。Mandy形容，「拍完呢場戲，我倆好似打完一場球賽，大家很用力拍對方，辛苦了，好兄弟！」

因一件事爆喊 不過，說到最難忘，譚旻萱首選是拍喊戲，「要喊足兩日，拍攝最後一天，要十幾個鐘不停喊，消耗的能量好厲害。」為了培養情緒，本身怕鬼又不敢自己去廁所的Mandy，竟然獨自躲在廁所角落，葉念琛更一度以為她走了，起初連經理人都找不到她，至於如何觸動淚腺？Mandy表示，「後來有位女工作人員進來，洗完手要走時，跟我對視了一眼，乜都冇講就走咗，那一刻我突然覺得『無敵地』不開心，因為這世界沒有人在乎阿寶和昊森的角色，我們經歷了唔開心的事，但沒有人在乎，我覺得好心痛，就抓住這件事，跟導演說可拍攝了，然後出去拍攝就爆喊了。」