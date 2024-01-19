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娛樂
2024-01-19 17:45:12

不是你不愛你專訪｜譚旻萱Mandy與陳昊森咀到卡住卡住 梁仲恆：使唔使叫消防？(有片)

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譚旻萱、梁仲恆和林熙彤在《不是你不愛你》首次合作。

譚旻萱、梁仲恆和林熙彤在《不是你不愛你》首次合作拍戲。(蘇文傑攝)

「籃球女神」譚旻萱(Mandy)出道以來先後跟不少男神合作，包括MIRROR成員姜濤、Edan(呂爵安)等，最近她更被選中在葉念琛的新戲《不是你不愛你》擔任第18代阿寶，與台灣男神陳昊森合演情侶，更獻上螢幕初吻。Mandy接受本報訪問時，坦言拍咀戲好緊張，更因兩人同樣鼻高而咀到「卡住卡住」，笑言咀完猶完打了一場球賽，「大家很用力拍對方，辛苦了，好兄弟！」不過最深刻則是連續兩天拍喊戲，更要拍足十幾小時，為了培養情緒獨自躲在廁所角落，感受那種無人在乎的孤單。

譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》演第18代阿寶。(蘇文傑攝) 譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》首次擔正做女主角。(蘇文傑攝) 葉念琛指譚旻萱Mandy既有女神特質，但性格爽朗，是較少見的類型。(蘇文傑攝) 譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》演第18代阿寶。

鄧麗欣最深入民心

葉念琛導演筒下，出現過17位阿寶，談到最深入民心的一位，Mandy、梁仲恆(阿炳)和林熙彤(Hazel)不約而同選鄧麗欣(Stephy)。不過阿炳就補充：「難保這戲上映後，有人問我阿寶是怎樣，會是Mandy的樣子。」至於何以選上Mandy？葉念琛表示，看上她擁有女神外貌，但性格爽朗男仔頭。作為新一代阿寶，Mandy表示，最大壓力是首次擔正做女一，「今次戲份比較多，好多唔同的情緒改變，擔心處理得唔好，多於擔心演阿寶，因為始終每位演員都不同。」

梁仲恆在《不是你不愛你》與陳昊森爭女。(蘇文傑攝) 梁仲恆和林熙彤在《不是你不愛你》演兄妹。(蘇文傑攝) 梁仲恆和林熙彤在《不是你不愛你》演兄妹。(蘇文傑攝) 梁仲恆和林熙彤在《不是你不愛你》演兄妹。(蘇文傑攝) 梁仲恆在《不是你不愛你》演暗戀Mandy的男閨密。 梁仲恆在《不是你不愛你》演生果檔少東，特地為角色學切生果。 梁仲恆指最辛苦是要穿人字拖在街上疾走。(《不是你不愛你》劇照) 鄧麗欣演的阿寶，深入民心。

穿人字拖跑街 考起神奇小子

梁仲恆演Mandy的男閨密，暗裡喜歡女方，但敵不過男主角陳昊森，阿炳笑言好合理，「輸給陳昊森也屬正常，非戰之罪啦。」Mandy心心眼表示，「我倆經常望著陳昊森，話佢靚仔到令人討厭，本身就是發光體，就像一盞燈。」阿炳的角色，注定是為女神赴湯蹈火的兵，他憶述拍得最辛苦的一場戲，是接到阿寶急call，街頭疾走直衝上大廈天台，曾在《媽媽的神奇小子》演殘障運動員的阿炳直言，「跑步不是問題，但穿人字拖跑就好辛苦，寧願唔著。」葉念琛自認無良，「我拍完第一兩個鏡頭，還問他可否再快一點，我真係講過：『你唔係神奇小子咩？』

譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》獻螢幕初吻。 譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》初次拍咀戲勁緊張。(蘇文傑攝) 譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》將螢幕初吻獻給陳昊森。 Mandy在《不是你不愛你》與陳昊森有不少對手戲。 Mandy在《不是你不愛你》與陳昊森有不少對手戲。 Mandy在《不是你不愛你》與陳昊森演情侶，大讚對方靚仔到令人討論。 譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》將螢幕初吻獻給陳昊森。

拍咀戲 鼻高有障礙

譚旻萱與男神陳昊森演情侶，羨煞旁人，不過要獻上螢幕初吻，就令Mandy好緊張，「我好坦白跟陳昊森講，超級無敵好緊張，因那場戲不是他吻我，是我主動吻他，我要踏出第一步，好有壓力。」不過一場浪漫吻戲，拍攝場面卻很搞笑，Mandy形容為「卡住卡住」，阿炳抵死問道：「點樣卡住，要通知消防員嗎？」原來問題在於Mandy與昊森都是鼻高的人，她認真解釋，「因為頭要轉動，但又不可分開，要留意當鼻子碰到，就要遷就。」男女主角感覺如吻足一世紀，導演半說笑指不捨得叫停，其後才解釋要照顧燈光鏡頭，捕捉最浪漫的一刻。Mandy形容，「拍完呢場戲，我倆好似打完一場球賽，大家很用力拍對方，辛苦了，好兄弟！」

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Mandy在《不是你不愛你》有不少喊戲。 「籃球女神」譚旻萱Mandy身材高佻。(蘇文傑攝) 「籃球女神」譚旻萱Mandy擁有一副模特兒骨架。(蘇文傑攝) 「籃球女神」譚旻萱Mandy擁有一副模特兒骨架。(蘇文傑攝)

匿廁所 被視而不見

不過，說到最難忘，譚旻萱首選是拍喊戲，「要喊足兩日，拍攝最後一天，要十幾個鐘不停喊，消耗的能量好厲害。」為了培養情緒，本身怕鬼又不敢自己去廁所的Mandy，竟然獨自躲在廁所角落，葉念琛更一度以為她走了，起初連經理人都找不到她，至於如何觸動淚腺？Mandy表示，「後來有位女工作人員進來，洗完手要走時，跟我對視了一眼，乜都冇講就走咗，那一刻我突然覺得『無敵地』不開心，因為這世界沒有人在乎阿寶和昊森的角色，我們經歷了唔開心的事，但沒有人在乎，我覺得好心痛，就抓住這件事，跟導演說可拍攝了，然後出去拍攝就爆喊了。」

20歲的林熙彤首次拍戲。(蘇文傑攝) 20歲的林熙彤首次拍戲。(蘇文傑攝) 20歲的林熙彤首次拍戲。(蘇文傑攝) 20歲的林熙彤首次拍戲。(蘇文傑攝) 林熙彤與梁仲恆在《不是你不愛你》演兄妹，默契十足。(蘇文傑攝) 林熙彤與梁仲恆一高一矮，在《不是你不愛你》演兄妹。 林熙彤在《不是你不愛你》演次公開獻唱。

林熙彤首次獻聲

20歲的Hazel，雖曾擔任MC張天賦《老派約會之必要》MV的女主角，但演戲則是第一次，她演阿炳的胞妹，跟Mandy、林家熙(Locker)和周漢寧演從小玩到大的好友，慶幸有「前輩」照顧，帶她入戲。今次最大挑戰是在戲裡獻聲，「我未接觸過唱歌，平時沖涼唱得多，以為自己唱得很好聽，但當戴著耳機錄音時，才發現自己的聲音是怎樣，幸好看著他們聽得好陶醉的樣子。

Grace  蘇文傑

服裝：givenchy(譚旻萱), majeparis(林𤋮彤), harveynicholshk #HNHK #HNStyle(梁仲恆)

髮型：Chris cheng(譚旻萱), Haffman cheng (林𤋮彤), Ray LAU @iihairandnail(梁仲恆),

化妝：Zoe Fan(譚旻萱), man man(林𤋮彤) Maggie LEE(梁仲恆), Florey Leung@floreyleungmakeup (葉念琛)

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