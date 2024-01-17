熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-17 18:13:38

不是你不愛你｜梅艷芳舊愛林國斌演陳昊森老竇 挑戰慈父角色

分享：
林國斌參演新片《不是你不愛你》。

林國斌參演新片《不是你不愛你》。

已故歌后梅艷芳的前男友林國斌，近年甚少亮相幕前，入行多年的他參演港產片《不是你不愛你》，首次挑戰爸爸角色，與台灣男神陳昊森飾演兩父子。

63歲的林國斌，飾演過的角色大部份都是奸角及大壞蛋，但今次在電影《不是你不愛你》中卻一改戲路，林國斌坦言：「今次做人老竇，從來都未做過，又唔使打，又唔係做黑社會，之前啲角色做到好厭，唔想拍，今次呢個係新嘅嘗試，都舒服，所以接拍。」故事講述陳昊森一直將台灣籍母親自殺的責任，歸咎於生性風流、飾演大律師的父親林國斌身上，導致二人勢成水火，加上父親決定再婚，陳昊森對林國斌的仇恨更加有增無減。

林國斌挑戰慈父角色，在《不是你不愛你》中跟陳昊森飾演兩父子。 林國斌挑戰慈父角色，在《不是你不愛你》中跟陳昊森飾演兩父子。

林國斌談到今次角色，他說：「我個角色唔算係好慈祥嘅爸爸，因為喪偶，想搵過個老婆，但個仔唔鍾意，好反對，做好多反叛嘅嘢出嚟，其實冇對與錯，我想有我自己嘅新生活，佢又好掛住佢阿媽，覺得我害死佢阿媽，所以好憎我。」雖然感情看似沒轉彎餘地，但因為陳昊森突如其來患上重病，父子關係亦因此一百八十度逆轉，戲中兩父子一場內心戲，二人放下從前的一切相擁而哭的場口，十分感動，相信觀眾亦對林國斌的演技另眼相看。

做慣大奸角，要在鏡頭前流出真眼淚感動觀眾，林國斌認為有了人生歷練，眼淚自然即call即到，他說：「其實要喊都冇乜嘢，我都幾廿歲，經歷咗咁多嘢，諗番以前唔開心嘅事，培養一吓情緒，就可以喊到出嚟。」林國斌不僅好戲，原來仲好玩得，與戲中一眾年輕演員，經常在休息時間打成一片，一起打羽毛球、打籃球，更意想不到的是，原來林國斌的籃球技術，絕不遜色「籃球女神」Mandy譚旻萱。

林國斌自言：「我都係年青人嚟㗎，幾廿年前嘛，哈哈！初初都有啲擔心同佢哋格格不入，會唔會溝通唔到？原來唔係，佢哋都好Nice！」葉念琛身兼監製、導演、編劇的新片《不是你不愛你》，於明天(1月18日)上映。 

Ad Block
林國斌為港產片《不是你不愛你》首次挑戰爸爸角色。 林國斌為港產片《不是你不愛你》首次挑戰爸爸角色。 林國斌認為有了人生歷練，眼淚自然即call即到。 林國斌與片中一眾年輕演員打成一片，還一起打波。 林國斌籃球技術，絕不遜色「籃球女神」譚旻萱。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受