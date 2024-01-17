不是你不愛你｜梅艷芳舊愛林國斌演陳昊森老竇 挑戰慈父角色

已故歌后梅艷芳的前男友林國斌，近年甚少亮相幕前，入行多年的他參演港產片《不是你不愛你》，首次挑戰爸爸角色，與台灣男神陳昊森飾演兩父子。

63歲的林國斌，飾演過的角色大部份都是奸角及大壞蛋，但今次在電影《不是你不愛你》中卻一改戲路，林國斌坦言：「今次做人老竇，從來都未做過，又唔使打，又唔係做黑社會，之前啲角色做到好厭，唔想拍，今次呢個係新嘅嘗試，都舒服，所以接拍。」故事講述陳昊森一直將台灣籍母親自殺的責任，歸咎於生性風流、飾演大律師的父親林國斌身上，導致二人勢成水火，加上父親決定再婚，陳昊森對林國斌的仇恨更加有增無減。