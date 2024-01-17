不是你不愛你｜梅艷芳舊愛林國斌演陳昊森老竇 挑戰慈父角色

已故歌后梅艷芳的前男友林國斌，近年甚少亮相幕前，入行多年的他參演港產片《不是你不愛你》，首次挑戰爸爸角色，與台灣男神陳昊森飾演兩父子。
63歲的林國斌，飾演過的角色大部份都是奸角及大壞蛋，但今次在電影《不是你不愛你》中卻一改戲路，林國斌坦言：「今次做人老竇，從來都未做過，又唔使打，又唔係做黑社會，之前啲角色做到好厭，唔想拍，今次呢個係新嘅嘗試，都舒服，所以接拍。」故事講述陳昊森一直將台灣籍母親自殺的責任，歸咎於生性風流、飾演大律師的父親林國斌身上，導致二人勢成水火，加上父親決定再婚，陳昊森對林國斌的仇恨更加有增無減。
林國斌談到今次角色，他說：「我個角色唔算係好慈祥嘅爸爸，因為喪偶，想搵過個老婆，但個仔唔鍾意，好反對，做好多反叛嘅嘢出嚟，其實冇對與錯，我想有我自己嘅新生活，佢又好掛住佢阿媽，覺得我害死佢阿媽，所以好憎我。」雖然感情看似沒轉彎餘地，但因為陳昊森突如其來患上重病，父子關係亦因此一百八十度逆轉，戲中兩父子一場內心戲，二人放下從前的一切相擁而哭的場口，十分感動，相信觀眾亦對林國斌的演技另眼相看。
做慣大奸角，要在鏡頭前流出真眼淚感動觀眾，林國斌認為有了人生歷練，眼淚自然即call即到，他說：「其實要喊都冇乜嘢，我都幾廿歲，經歷咗咁多嘢，諗番以前唔開心嘅事，培養一吓情緒，就可以喊到出嚟。」林國斌不僅好戲，原來仲好玩得，與戲中一眾年輕演員，經常在休息時間打成一片，一起打羽毛球、打籃球，更意想不到的是，原來林國斌的籃球技術，絕不遜色「籃球女神」Mandy譚旻萱。
林國斌自言：「我都係年青人嚟㗎，幾廿年前嘛，哈哈！初初都有啲擔心同佢哋格格不入，會唔會溝通唔到？原來唔係，佢哋都好Nice！」葉念琛身兼監製、導演、編劇的新片《不是你不愛你》，於明天(1月18日)上映。