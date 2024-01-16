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娛樂
2024-01-16 22:04:50

不是你不愛你｜蔣家旻馬志威十年後再演情侶 一見面攬完又摑好好默契

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蔣家旻、馬志威相隔10年在《不是你不愛你》合作。

葉念琛編劇、導演及監製的浪漫愛情電影《不是你不愛你》將於118日正式上映。蔣家旻飾演「碧玲」是女主角「阿寶」的表姐，今次她與馬志威自《第一次不是你》，相隔10年再次合作，電影講述這對小情人失散10年後重遇的故事。

拍攝當日蔣家旻與馬志威情侶裝現身，非常相襯。雖然他們強調已有10年無見面，但默契十足，無論是恩愛互攬，還是吵架互摑，都非常信任對方，毫不錫身。其中一幕，蔣家旻向偷食男友馬志威逼供，一言不合互相拉扯，蔣家旻被捉住手臂後大力反抗，結果留下紅印，事後馬志威不停道歉。蔣家旻對他說：「除咗你，我唔會畀其他男演員咁樣掂我架！如果其他男演員整到我咁樣紅晒，我一定唔會饒恕佢！」馬志威立即賣口乖：「我都唔會饒恕佢！」氹後蔣家旻甜笑。 

相隔10年再演情侶，默契和信任度有增無減，蔣家旻說：「10年前我哋有好多親熱戲，當時大家都會好緊張，但經歷過之後真係熟絡咗好多，互相信任。雖然10年冇乜接觸，但剛才嗰場戲要我哋要互摑對方，事前私底下已經溝通好，盡情咁摑埋嚟啦！當然都會好錫住對方，好驚會整親對方，結果冇事啦，只係幾takes就搞掂。」

如果下次再合作，希望會是甚麼角色關係？馬志威說：「母子啦！」蔣家旻碌大雙眼，他續說：「講笑啫，其實我真係好想再同你哋（蔣家旻和葉念琛導演）合作，雖然今日只係兩場戲但好開心，可惜唔夠喉。」蔣家旻說：「同你哋合作真係好開心，所以下次係乜嘢形式都冇所謂，最緊要可以再合作。」

 

馬志威笑謂可以跟蔣家旻演母子。

蔣家旻與馬志威在2013年，葉念琛執導的電影《第一次不是你》擔任男女主角，亦是他們的第一次銀幕演出。蔣家旻成為葉導的「第8代阿寶」，戲中不乏親熱場面。馬志威說：「估唔到10年前葉導搵我哋拍戲，10年後再搵我哋返嚟客串，對我嚟講好有紀念價值。」蔣家旻說：「我冇諗過10年後會再同馬志威合作，頭先我哋見面，互相問候對方，時光飛逝。你keep得好好，越嚟越有型。我就肥咗少少！」馬志威說：「你都Keep得好好，仲好年輕。以前係Baby fat，依家比以前結實咗⋯⋯只係無長高。」二人哈哈大笑。

而葉念琛導演與拍攝後，當晚在社交平台分享與他們 10年前後的合照，並留言：「十年前，第一次不是你，十年後，不是你不愛你 我們終於重聚了！時光飛逝，感情不變！看見這兩位當年我發掘演員今天各有成就！我真的既感動又安慰！」而之前，他亦分享《不是你不愛你》的劇本封面，上面寫了一句說話正是「碧玲」戲中金句。

 

二人默契非常好。

葉念琛導演與拍攝後在社交平台分享與他們 10年前後的合照。

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