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娛樂
2024-01-20 10:08:36

不是你不愛你｜譚旻萱Mandy首拍咀戲 與陳昊森吻足8次導演才收貨

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譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》將螢幕初吻獻給陳昊森。

譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》將螢幕初吻獻給陳昊森。

由台灣男神陳昊森與Mandy(譚旻萱)合演的浪漫愛情片《不是你不愛你》，戲中一球場咀戲，這場戲將「阿寶」(Mandy)對愛情坦率帶一絲初戀的害羞，以及「家偉」(陳昊森飾)很愛又不敢愛的內心掙扎，完全發揮得淋漓盡致，令觀眾看得又甜蜜又心痛。原來兩人足足拍了8次，導演葉念琛才收貨。

Mandy與陳昊森打籃球扮輕鬆。 Mandy與陳昊森拍咀戲忍唔住笑。 陳昊森表示這是拍得最耐的吻戲。

打籃球扮輕鬆

劇情指陳昊森飾演的男主角「家偉」突然無故失蹤，Mandy飾演女主角「阿寶」苦無辦法找到對方，於是到籃球場打悶波，怎料他突然出現，Mandy雖然口裡責怪，還是無法抑制自己的內心，主動吻向陳昊森。這場重頭戲在凌晨拍攝，燈光師早在黃昏開始在球場準備，天一黑立即將現場燈光悉心佈置，為親吻戲的浪漫氣氛加溫。而Mandy與陳昊森除了不斷反覆練習對白，還在籃球場切磋球技，希望借打波放鬆心情。

正式拍攝時，Mandy與陳昊森順利完成親吻戲的第一take，但導演葉念琛要求相當高，決定再來，最後足足拍了八個takes，導演才滿意收貨。「一開始我好緊張，一直在問他『要怎樣親？』因為他拍過不少吻戲，所以很專業，但前輩（指陳昊森）跟我說，要跟著感覺走。」Mandy以國語說。

譚旻萱Mandy在《不是你不愛你》將螢幕初吻獻給陳昊森。 陳昊森和譚旻萱吻足8次，葉念琛才不收貨。

陳昊森拍最耐的咀戲

其實在拍到第3次時，兩人仍然在接吻前一刻忍不住爆笑NG，但之後越吻越投入，終於拿捏到如何跟著感覺走。「陳昊森叫我唔好諗咁多，但我一路同佢試戲嘅時候都好hesitate(猶豫)，攬都好hesitate，唔好話錫，但到正式埋位嘅時候，我同自己講，唔好諗，有前輩帶住我，效果就會好。」旁邊的陳昊森補充說：「雖然拍了很多次，但每次拍的感覺不太一樣，我也是第一次拍吻戲拍那麼久，以前是親一次、兩次就OK，因為我們的鼻子都很高，會擋到，親的時候要拉開再換位置，這種戲很考驗兩個人的默契，想要尊重對方，所以會先講好我們要怎樣做，不想彼此有壓力。」

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