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娛樂
2023-12-31 19:00:00

不是你不愛你 | 陳嘉寶連環掌摑六巴 陳昊森頸上留血痕

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Anjaylia大巴掌摑陳昊森，留下五指紅印。

由葉念琛身兼監導的愛情電影《不是你不愛你》，事先揚張要讓觀眾「淚流滿面」，不過眼淚未流男主角血已流。戲中男主角陳昊森到酒店硬搶前女友陳嘉寶（Anjaylia）上車，二人在停車場瘋狂拉扯爭執，Anjaylia情緒爆炸，大巴掌摑陳昊森，留下五指紅印。迷妹林熙彤（Hazel）事前警告Anjaylia要錫住男神，結果真的受傷了，雖然不是掌摑時所傷，但Anjaylia難辭其咎：「唔該下場戲畀佢打返我啦！」 

故事講述男主角陳昊森從外地飛來香港找Anjaylia飾演的前女友算賬，他氣沖沖到酒店房向其現任男友大打出手，然後夾硬捉走Anjaylia，二人在停車場拉拉扯扯。

鏡頭前她只打了陳昊森一巴掌，但拍攝時就摑了六巴掌。Anjaylia為免誤傷陳昊森，她特意去修甲，又打自己做測試。 陳昊森說：「我唔痛，我以前拍戲都有被打，訓練過。其實被她打了幾巴掌，真的有幫助入戲，謝謝！」仔細看，雖然他臉上只有特技化妝的傷勢，但頸上有一條真的血痕。Anjaylia小心翼翼拉開他的衣領，一邊自首：「估計係佢擄走我、一片混亂、掙扎嘅時候抓到佢。」受傷的陳昊森盡顯紳士風度，笑著安慰她不要內疚。 

二人在停車場拉拉扯扯。

Anjaylia大讚陳昊森係一個好好對手，非常紳士，她深感愧疚說：「佢叫我幫佢投入情緒，要我連摑幾巴。我背住鏡頭大家睇唔到，打到我都幾乎喊，連續打咗五、六巴掌，真係要用力先可以幫到佢入戲，但我心裏一直祈禱『快啲完啦』，真係唔忍心再摑佢！」戲中另一女角林熙彤（Hazel）因為其他戲份所以在場，原來戲裏戲外她都是陳昊森迷妹，Anjaylia透露Hazel預先警告她不要傷到男神，如今真的受傷了，Anjaylia笑言：「唔該下次畀場戲佢打返我啦！」

林熙彤（Hazel）事前警告Anjaylia要錫住男神。

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