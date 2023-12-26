不是你不愛你｜陳昊森不滿與Mandy5分鐘咀戲被大剪？ 預告票房過千萬公開足本版(有片)

由譚旻萱(Mandy)、陳昊森、梁仲恆和林熙彤主演，葉念琛執導的愛情電影《不是你不愛你》，於聖誕節期間舉行謝票活動，憑《刻在你心底的名字》爆紅的男主角陳昊森特地從台灣來港兩天，與眾演員巡迴謝票，並與Mandy 接受傳媒訪問。他昨日在戲院看了完整版，為了看大家的真實反應，偷偷坐在觀眾席，心情既緊張又擔心。Mandy表示有觀眾睇到喊，又能與觀眾直接交流很溫暖。

Mandy在《不是你不愛你》獻螢幕初吻，她表二看著自己在大銀幕上演咀戲，感到很害羞，至於拍攝情況如何？她表示第一次拍咀戲，緊張到捉實陳昊森的膊頭，幸好與陳昊森有足夠溝通，讓她冷靜情緒，拍攝順利。陳昊森則半說笑表示，當看到自己的咀戲後，感到很生氣，「因為我們拍了5、6分鐘的吻戲，最後導演只選擇了一秒，全都剪了。」Mandy續說，「我以為還會有幾秒，但就有一秒。問到若票房理想會否公開咀戲，當作是派福利時，兩人經商量後達至共識，若票房過一千萬便會公開咀足5分鐘的絕密片段。

示範最強廣東話

至於會否選擇脫衣服派福利，陳昊森就笑言自己脫衣服不好看，Mandy就反建議一起打籃球24小時，不過陳昊森聞言即反問，「是你打吧，沒有我份。」陳昊森表示兩人未試過一起打籃球，問到誰的球技較好？他笑言，「我看過她打籃球的片段，應該是我稍微強一點，若票房過10萬可以來一場比賽。」兩人早前先後推出歌曲，談到可有機會合作時，陳昊森自薦唱rap，但不料眾人起哄要他即場rap，他笑著打拍子，「一二三，Yes！」就傻笑rap不下去。問到對Mandy跳唱是否很性感時，他尷尬笑著，「我們能不能換正常一點的形容詞，例如說活潑、陽光，性感……沒有啦，不是，有啦有啦…」Mandy無奈表示，「我救不了你，我也救不了自己！」

Mandy直言在拍戲期間，充當陳昊森與導演之的溝通橋樑，「我確實是那個翻譯的人，因為如果演員聽不懂真的很難演。」問到現在最厲害的廣東話是甚麼，他就連聲「謝謝」，再追問謝票時會說甚麼，他就示範，「不是你不愛你，但最強廣東話！」