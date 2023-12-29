熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 黎淑賢去世 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 姜濤 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-29 22:35:47

不是你不愛你｜陳昊森被連環掌摑真受傷 陳嘉寶愧疚：唔該下場戲打返我

分享：
不是你不愛你｜陳昊森被連環掌摑真受傷 陳嘉寶愧疚：唔該下場戲打返我

陳昊森與陳嘉寶在《不是你不愛你》中扮演過氣情人。

葉念琛身兼監製、導演、編劇全新浪漫愛情作品《不是你不愛你》，男主角陳昊森與陳嘉寶（Anjaylia）在片中扮演過氣情人，二人在停車場上演爭執場面，Anjaylia情緒爆炸，大巴掌摑陳昊森，留下五指紅印。迷妹林熙彤（Hazel）事前警告Anjaylia要錫住男神，結果真的受傷了，雖然不是掌摑時所傷，但Anjaylia難辭其咎，她好大壓力：「唔該下場戲畀佢打返我啦！」劇情講述陳昊森從外地飛來香港找Anjaylia飾演的前女友算帳，他氣沖沖到酒店房向其現任男友大打出手，然後夾硬捉走Anjaylia，二人在停車場拉拉扯扯。嬌小的Anjaylia被陳昊森又拉又拖，甚至雙手將她抱起帶到車前，她極力反抗不斷亂抓亂打，終於成功擺脫，一大巴摑到陳昊森臉上，他臉上立即留下紅掌印，回過神後繼續拉扯Anjyalia上車，她終於情緒大爆發狂鬧陳昊森，讓他清醒，面對現實！

從酒店大堂拉扯到露天停車場，Anjaylia不斷掙扎反抗，鏡頭前她只打了陳昊森一巴掌，但其實捉捉摑了六巴掌，打到Anjaylia手痛心更痛，她說：「拍呢場戲我好緊張，因為唔只有動作場面，當中亦有好多情緒，心裏有少少壓力，好驚打落去唔啱位，浪費情緒亦浪費咗對方嘅臉皮。」身旁的陳昊森臉上的紅印還未消散，反過來安慰她說：「唔會，唔會！」Anjaylia為免誤傷陳昊森，她特意去修甲，又打自己做測試，她說：「我去修甲，磨滑指甲邊沿，自己試咗好多次肯定唔會掌摑時整傷佢，好彩無事，依然咁靚仔，很帥！」她用右不停摑打自己的左手臂做測試，陳昊森見狀一臉感動。

Ad Block
陳昊森在片中被陳嘉寶掌摑。

陳昊森在片中被陳嘉寶掌摑。

陳昊森說：「我唔痛，我以前拍戲都有被打，訓練過。其實被她打了幾巴掌，真的有幫助入戲，謝謝！」仔細看，雖然他臉上只有特技化妝的傷勢，但頸上有一條真的血痕。Anjaylia小心翼翼拉開他的衣領，一邊自首：「估計係佢擄走我、一片混亂、掙扎嘅時候抓到佢。」受傷的陳昊森盡顯紳士風度，笑著安慰她不要內疚。

拍攝當日太陽猛烈，陳昊森厚厚的西裝亦滲出汗水，但他不理自己汗流浹背，堅持與Anjaylia和導演葉念琛，商量拉扯和掌摑動作以配合拍攝，希望大家都在最佳狀態下發揮。Anjaylia說：「好感恩陳昊森係一個好好嘅對手，事前好好商量，非常紳士，我深感愧疚。」她又說：「佢叫我幫佢投入情緒，要我連摑幾巴。我背住鏡頭大家睇唔到，打到我都幾乎喊，連續打咗五、六巴掌，真係要用力先可以幫到佢入戲，但我心裏一直祈禱『快啲完啦』，真係唔忍心再摑佢！」戲中另一女角林熙彤（Hazel）因為其他戲份所以在場，原來戲裏戲外她都是陳昊森迷妹，Anjaylia透露Hazel預先警告她不要傷到男神，如今真的受傷了，Anjaylia笑言：「唔該下次畀場戲佢打返我啦！」

Ad Block
二人在停車場上演爭執場面。 二人在停車場上演爭執場面。 二人在停車場上演爭執場面。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受