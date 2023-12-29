不是你不愛你｜陳昊森被連環掌摑真受傷 陳嘉寶愧疚：唔該下場戲打返我

葉念琛身兼監製、導演、編劇全新浪漫愛情作品《不是你不愛你》，男主角陳昊森與陳嘉寶（Anjaylia）在片中扮演過氣情人，二人在停車場上演爭執場面，Anjaylia情緒爆炸，大巴掌摑陳昊森，留下五指紅印。迷妹林熙彤（Hazel）事前警告Anjaylia要錫住男神，結果真的受傷了，雖然不是掌摑時所傷，但Anjaylia難辭其咎，她好大壓力：「唔該下場戲畀佢打返我啦！」劇情講述陳昊森從外地飛來香港找Anjaylia飾演的前女友算帳，他氣沖沖到酒店房向其現任男友大打出手，然後夾硬捉走Anjaylia，二人在停車場拉拉扯扯。嬌小的Anjaylia被陳昊森又拉又拖，甚至雙手將她抱起帶到車前，她極力反抗不斷亂抓亂打，終於成功擺脫，一大巴摑到陳昊森臉上，他臉上立即留下紅掌印，回過神後繼續拉扯Anjyalia上車，她終於情緒大爆發狂鬧陳昊森，讓他清醒，面對現實！

從酒店大堂拉扯到露天停車場，Anjaylia不斷掙扎反抗，鏡頭前她只打了陳昊森一巴掌，但其實捉捉摑了六巴掌，打到Anjaylia手痛心更痛，她說：「拍呢場戲我好緊張，因為唔只有動作場面，當中亦有好多情緒，心裏有少少壓力，好驚打落去唔啱位，浪費情緒亦浪費咗對方嘅臉皮。」身旁的陳昊森臉上的紅印還未消散，反過來安慰她說：「唔會，唔會！」Anjaylia為免誤傷陳昊森，她特意去修甲，又打自己做測試，她說：「我去修甲，磨滑指甲邊沿，自己試咗好多次肯定唔會掌摑時整傷佢，好彩無事，依然咁靚仔，很帥！」她用右不停摑打自己的左手臂做測試，陳昊森見狀一臉感動。

陳昊森說：「我唔痛，我以前拍戲都有被打，訓練過。其實被她打了幾巴掌，真的有幫助入戲，謝謝！」仔細看，雖然他臉上只有特技化妝的傷勢，但頸上有一條真的血痕。Anjaylia小心翼翼拉開他的衣領，一邊自首：「估計係佢擄走我、一片混亂、掙扎嘅時候抓到佢。」受傷的陳昊森盡顯紳士風度，笑著安慰她不要內疚。

拍攝當日太陽猛烈，陳昊森厚厚的西裝亦滲出汗水，但他不理自己汗流浹背，堅持與Anjaylia和導演葉念琛，商量拉扯和掌摑動作以配合拍攝，希望大家都在最佳狀態下發揮。Anjaylia說：「好感恩陳昊森係一個好好嘅對手，事前好好商量，非常紳士，我深感愧疚。」她又說：「佢叫我幫佢投入情緒，要我連摑幾巴。我背住鏡頭大家睇唔到，打到我都幾乎喊，連續打咗五、六巴掌，真係要用力先可以幫到佢入戲，但我心裏一直祈禱『快啲完啦』，真係唔忍心再摑佢！」戲中另一女角林熙彤（Hazel）因為其他戲份所以在場，原來戲裏戲外她都是陳昊森迷妹，Anjaylia透露Hazel預先警告她不要傷到男神，如今真的受傷了，Anjaylia笑言：「唔該下次畀場戲佢打返我啦！」