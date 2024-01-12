熱門搜尋:
觀塘車禍 深圳Costco 輕鐵 農曆新年2024 流感 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-12 11:05:05

不是你不愛你｜Mandy譚旻萱化身狂迷對Phoebus心心眼 陳昊森慘被當透明

分享：
身兼監編導的葉念琛找來Phoebus@P1X3L客串演自己。

身兼監編導的葉念琛找來Phoebus@P1X3L客串演萬人迷。

籃球女神Mandy(譚旻萱)首次擔正、與陳昊森合演的浪漫愛情片《不是你不愛你》，身兼監導編3職的葉念琛找來P1X3L隊長Phoebus(吳啟洋)客串演萬人迷偶像，Mandy則化身追星族，與偶像Phoebus合照要求搭膊頭，兼逼對方做出大、中、細的心心手勢，場面搞笑。此片將於本月18日公映。

陳昊森為討Mandy歡心，安排她與偶像Phoebus見面。(《不是你不愛你》劇照) 陳昊森為討Mandy歡心，安排她與偶像Phoebus見面。(《不是你不愛你》劇照) 陳昊森為討Mandy歡心，安排她與偶像Phoebus見面。(《不是你不愛你》劇照) 陳昊森為討Mandy歡心，安排她與偶像Phoebus見面。(《不是你不愛你》劇照)

狂粉Mandy要求多多

戲中飾演阿寶的Mandy心目中的超級偶像Phoebus，原來正是男主陳昊森的決定製造驚喜，安排飯局介紹二人認識。在完全沒有心理準備之下，可以近距離見到心儀偶像，Mandy情緒陷於失控狀態，除了握著對方的手不願鬆開，更不斷望著Phoebus傻笑，之後合照留念，阿寶表現更加瘋狂，要求Phoebus搭著她的膊頭合照，更逼對方做出大、中、細的心心手勢，嚇到Phoebus面有難色，至於花盡心思安排飯局冧女的陳昊森，不但被冷落一旁，更被Mandy指使當攝影師，替她和Phoebus影合照。

陳昊森被冷落，慘變Mandy和Phoebus的攝影師。(《不是你不愛你》劇照) 陳昊森被冷落，慘變Mandy和Phoebus的攝影師。(《不是你不愛你》劇照) Mandy對偶像Phoebus心心見，要求搭膊、攞心心合照。(《不是你不愛你》劇照) Mandy對偶像Phoebus心心見，要求搭膊、攞心心合照。(《不是你不愛你》劇照) Mandy對偶像Phoebus心心見，要求搭膊、攞心心合照。(《不是你不愛你》劇照)

肉緊到好尷尬 

Mandy拍完這場扮演瘋狂粉絲的戲份後，高呼「好攰呀！」，因為她每一個動作、每一句對白，都要將興奮情緒推到極致，Mandy說：「因為每一個take都要好肉緊，Phoebus要受盡我折磨，不過就尷尬啲，因為我哋冇合作過，我係咁逼佢搭膊頭、俾心心，我做咗追星唔好嘅示範，請大家唔好咁樣對你哋嘅偶像。」

見慣「風浪」的Phoebus笑言，曾遇過比Mandy更瘋狂的粉絲，他說：「試過俾fans捉住手臂係咁搖、係咁搖，影合照又會有好多動作要求，所以你(Mandy)唔算太瘋狂。」至於Mandy又如何應付狂迷？她分享：「我會扮打電話call車，個樣冇乜表情，當見佢唔到。尤其是我係女仔，更加要保護自己。」旁邊的Phoebus也認同說：「可能你生得高大，未必夠膽行埋嚟，但保護自己的確好重要。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受