不是你不愛你｜Mandy譚旻萱化身狂迷對Phoebus心心眼 陳昊森慘被當透明

籃球女神Mandy(譚旻萱)首次擔正、與陳昊森合演的浪漫愛情片《不是你不愛你》，身兼監導編3職的葉念琛找來P1X3L隊長Phoebus(吳啟洋)客串演萬人迷偶像，Mandy則化身追星族，與偶像Phoebus合照要求搭膊頭，兼逼對方做出大、中、細的心心手勢，場面搞笑。此片將於本月18日公映。

戲中飾演阿寶的Mandy心目中的超級偶像Phoebus，原來正是男主陳昊森的決定製造驚喜，安排飯局介紹二人認識。在完全沒有心理準備之下，可以近距離見到心儀偶像，Mandy情緒陷於失控狀態，除了握著對方的手不願鬆開，更不斷望著Phoebus傻笑，之後合照留念，阿寶表現更加瘋狂，要求Phoebus搭著她的膊頭合照，更逼對方做出大、中、細的心心手勢，嚇到Phoebus面有難色，至於花盡心思安排飯局冧女的陳昊森，不但被冷落一旁，更被Mandy指使當攝影師，替她和Phoebus影合照。

肉緊到好尷尬

Mandy拍完這場扮演瘋狂粉絲的戲份後，高呼「好攰呀！」，因為她每一個動作、每一句對白，都要將興奮情緒推到極致，Mandy說：「因為每一個take都要好肉緊，Phoebus要受盡我折磨，不過就尷尬啲，因為我哋冇合作過，我係咁逼佢搭膊頭、俾心心，我做咗追星唔好嘅示範，請大家唔好咁樣對你哋嘅偶像。」

見慣「風浪」的Phoebus笑言，曾遇過比Mandy更瘋狂的粉絲，他說：「試過俾fans捉住手臂係咁搖、係咁搖，影合照又會有好多動作要求，所以你(指Mandy)唔算太瘋狂。」至於Mandy又如何應付狂迷？她分享：「我會扮打電話call車，個樣冇乜表情，當見佢唔到。尤其是我係女仔，更加要保護自己。」旁邊的Phoebus也認同說：「可能你生得高大，未必夠膽行埋嚟，但保護自己的確好重要。」