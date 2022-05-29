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娛樂
2022-05-29 13:28:40

不滿未獲邀做張敬軒嘉賓 聲夢冼靖峰fans怒斥：張敬軒應該知道冼靖峰係fans

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張敬軒個唱邊個做嘉賓成為每晚社交網絡討論熱話，軒公都請咗唔少新生代歌手上台，例如Tyson Yoshi、湯令山(Gareth Tong)、MC張天賦以至COLLAR等，個個都係出道唔夠3年。

估唔到因為咁都有人不滿。話說有TVB《聲夢傳奇》fans通訊群組入面，有人唔滿意張敬軒邀請眾多新生代歌手上台，但就未有「聲夢」學員冼靖峰(Archie)做嘉賓。其中一位冼靖峰歌迷不滿嘅理由係，佢認為Archie係張敬軒fans，唱歌風格成日被人話模仿軒公，仲話軒公「如果有heart真係可以畀機會佢上去其實好合理」。有人反問點解要請Archie做嘉賓，fans就話因為Archie係「新生代最接近Hins風格嘅年輕歌手」。

講咗咁耐，有fans提起，原來冼靖峰呢期唔喺香港……

冼靖峰

冼靖峰

曾失言被砲轟

曾經參加《全民造星2》嘅冼靖峰，參加第一屆《聲夢傳奇》入圍最後5強，歌唱風格隱隱滲透張敬軒嘅味道。Archie今年初繼炎明熹同姚焯菲之後，推出單曲《一個人的幸運》。早前Archie喺網上音樂會上失言講咗句「03年即係沙士死剩種呀？」被炮轟，曾經搵過Archie出席活動嘅電訊商立即出聲明割席，澄清冼唔係品牌代言人。

 

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載

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