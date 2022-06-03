不滿當鏡粉係ATM水魚 「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」宣布永久關閉

男團MIRROR人氣爆燈，除了獲年輕女生追捧外，不少人妻、人母都被他們俘虜，去年7月就有「前夫」在Facebook發起了一個「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，不少男士加入大吐苦水，更不時分享另一半的情況，群組至今吸逾35萬人加入。

MIRROR 即將於7月底首度進軍紅館，舉行12場演唱會，鏡粉為見偶像到處撲飛，可謂一票難求。日前門票公開發售，不少人花足11小時未能成功撲飛；其後又要登記做MIRO 再搶飛，之後又話設網上直網；有電訊商推出演唱會門票抽獎活動，但被抽中後又要選購指定服務計劃先有飛，搞到鏡粉氹氹轉。今日關注組的谷主突然在Fb 宣布將於演唱會後永久關閉群組，他坦言對今次演唱會的安排感到極度不滿，並感謝各位在這一年裡的嘅關注及支持。

谷主大數鏡粉一直以來無條件的付出，並嬲爆大呻表示：「MIRROR賣廣告，鏡粉衝住買哂佢；MIRROR有卡抽，鏡粉一日三餐食老麥；MIRROR出席活動，鏡粉早一日去排隊霸位；MIRROR出新MV，鏡粉人肉loop到幾百萬view唔知為乜；MIRROR出新歌，唔洗你比錢宣傳，佢地自己出錢出力搞應援！好喇，首個紅館演唱會難買飛就預左啦，咁多人想睇一睇個floor plan，喂黑洞咁嘅樣嘅？」

他坦言感覺就像眠乾睡濕養大個小朋友，想參加他的畢業典禮，卻要碰運氣去撲飛：「一係你就幫襯校長個fd買份保險，一係就係canteen買24個月餐券，想坐靚位？買兩set丫！ 你地而加係將鏡粉對MIRROR嘅愛綁架。」

他續說：「你當鏡粉係ATM係水魚，錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛，各位演唱會嘅主辦單位，你地係咪真係以為d鏡粉個個都幾億身家？我地成日鬧黃牛

，你地就自己做大黃牛！唔洗驚，今次實有人睇架，下次？唔知嚕」貼文一出不夠1小時，即吸引過萬人讚好及3千人人留言，不少網民紛紛表示身同感受：「諗盡方法賺到盡，榨乾每一分每一毫，仲搞埋收費直播，真係世界級」、「好中，完全係心聲」、「唔好再當鏡粉ATM！！」、不過亦有網民保持中立表示：「都好明白大家搶mirror 演唱會飛真的好艱難，但這真的不是mirror 嘅錯。」