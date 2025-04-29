不滿被七仙羽踩低叫奀星 郭奕芯：本想息事寧人

「八鮮乳」郭奕芯(Ashina)今日在IG發文，指堪輿學家七仙羽(七師傅)向傳媒放料，又提醒她要「分清楚莊閒」，指2022年《師傅七都識唱笑會》舉行期間，她與前男友Brian的戀情不斷被人報道：「演出完成後，事隔一星期，某周刊又有篇新的報道有出現，標題是說我倆反目成仇，內容指我是反骨的人，原因就是因為我沒有穿着大會指定的衣服，說我想搶七師傅風頭。」
Ashina指當時男朋友Brian看到這篇報道，知道她在演出期間受到不公平對待，為她感到不甘便去聯絡七師傅及主辦方了解，還有傳媒為何會這樣寫，Ashina寫道：「隨後七師傅主動聯絡我，告訴我發誓這篇報道不是她寫的，反而是周刊的人告訴她是我放料的，去到這裏，相信大家也感到莫名其妙，難道我會放料讓記者，去寫我是一個反骨的人，做些對自己沒有利益嗎的事嗎？縱使發生這麼多事那一刻我也選擇不想再執着，畢竟這些是是非非令人感到很疲累，有些人看清楚心裏知道便好。」
當時受到不公平對待的Ashina，選擇向七師傅讓步，希望她能理解自己的心情，並為不想跟她做訪問一事道歉，當時對給她的回應，是事件已經過去，又感謝她的演出和男朋友作為贊助商支持她，誰不知沒過多久，便看到七師傅引用周刊上的內文，說誰是反骨這些字句，放在自己的社交媒體，「引用記者的說話再去讓觀眾猜誰是反骨，並貼上一張5個女生的合照，說不是圖中那五位女生(我不在圖片中的)，再發文多謝所有嘉賓和贊助商，唯獨是沒有多謝和標籤我的名字。(而內文裏面強調自己喜歡幫助奀星，那些自私、踩低別人、網上製作負面新聞、陷害別人、挑撥離間的人，終不能承受更多的福報和讚譽)。」
對於七師傅的舉動，Ashina感到無比震驚和無奈，「當時抱着息事寧人的心態，縱使委屈也沒有去說些甚麼，為了不想被誤會及閑言閒語(我不需要更多的負面新聞和見報)，在隨後男朋友新公司開張亦支付了七仙羽十多萬的大利是作為紅包邀請她來剪綵，順便當作平息事件。」
本以為事情已告一段落的Ashina又稱，「在後來的日子，我也從沒有向傳媒提及過當中發生這些不愉快事件，誰不知過了三年後，收到很多朋友跟我說，她在節目上中傷圈中徒弟某三線女星，種種線索都讓別人覺得是我，還說某女星經常要求去她佛堂想改運……原本我都不會重提此事，已經放下對這個圈子的執着，沒想到事隔幾年後再一次被擺上枱，而今次我決定為自己澄清保護自己，麻煩以後不要利用完我再擺我上枱然後在各平台中傷我。人不犯我，我不犯人。」
Ashina最後指，「《師傅七都識唱笑會》舉辦的記者招待會，以及兩日的演出，妝化費也超出了本人的酬勞，及二十萬贊助費用，再加十多萬的剪綵費用，真是貼錢買難受。」