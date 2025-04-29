不滿被七仙羽踩低叫奀星 郭奕芯：本想息事寧人

「八鮮乳」郭奕芯(Ashina)今日在IG發文，指堪輿學家七仙羽(七師傅)向傳媒放料，又提醒她要「分清楚莊閒」，指2022年《師傅七都識唱笑會》舉行期間，她與前男友Brian的戀情不斷被人報道：「演出完成後，事隔一星期，某周刊又有篇新的報道有出現，標題是說我倆反目成仇，內容指我是反骨的人，原因就是因為我沒有穿着大會指定的衣服，說我想搶七師傅風頭。」



Ashina指當時男朋友Brian看到這篇報道，知道她在演出期間受到不公平對待，為她感到不甘便去聯絡七師傅及主辦方了解，還有傳媒為何會這樣寫，Ashina寫道：「隨後七師傅主動聯絡我，告訴我發誓這篇報道不是她寫的，反而是周刊的人告訴她是我放料的，去到這裏，相信大家也感到莫名其妙，難道我會放料讓記者，去寫我是一個反骨的人，做些對自己沒有利益嗎的事嗎？縱使發生這麼多事那一刻我也選擇不想再執着，畢竟這些是是非非令人感到很疲累，有些人看清楚心裏知道便好。」



當時受到不公平對待的Ashina，選擇向七師傅讓步，希望她能理解自己的心情，並為不想跟她做訪問一事道歉，當時對給她的回應，是事件已經過去，又感謝她的演出和男朋友作為贊助商支持她，誰不知沒過多久，便看到七師傅引用周刊上的內文，說誰是反骨這些字句，放在自己的社交媒體，「引用記者的說話再去讓觀眾猜誰是反骨，並貼上一張5個女生的合照，說不是圖中那五位女生(我不在圖片中的)，再發文多謝所有嘉賓和贊助商，唯獨是沒有多謝和標籤我的名字。(而內文裏面強調自己喜歡幫助奀星，那些自私、踩低別人、網上製作負面新聞、陷害別人、挑撥離間的人，終不能承受更多的福報和讚譽)。」



