不滿迪士尼拍政治正確版《白雪公主》　美國媒體開拍傳統版抗衡

迪士尼近年瘋狂翻拍自家出哈嘅經典動畫，為咗跟上時代嘅政治正確取態，故事要作出唔少改動。不久前新版《小魚仙》起用黑人女星Halle Bailey，雖然女主角擁有好歌喉，不過由開拍到上映一直爭議不斷，最後全球票房雖然有5億幾美元，但計返2億5千萬成本，只算係打個和，反應好一般。拍完《小》，迪士尼又翻拍《白雪公主》，今次公主改由拉丁女星、《西城故事》嘅Rachel Zegler主演，直接無視點解公主唇紅齒白皮膚勝雪所以叫「白雪」嘅設定。選角一出引起網民熱議甚至反對，女主Rachel發聲指自己飾演「白雪公主」係與時俱進、合適嘅決定，仲批評指經典版過時，公主唔駛王子救、亦唔會戀愛腦云云。

美國保守派媒體The Daily Wire自己拍貼合傳統價值的《白雪公主》

Rachel言論一出簡直火上加油，激到1937年《白雪公主》導演David Hand個仔回應對方零尊重原版作品，指如果迪士尼創辦人Walt Disney知道都會激到彈起。其實普遍網友都唔受落，一來女主角以外仲將7個小婑人改成7個唔同性別、種族嘅精靈，將「白雪公主」改到面目全飛，不如唔好拍；二來唔係位位女性都要做強人，想談戀愛亦唔係咩反女權行為，為政治正確而正確，好無趣。美國保守派媒體The Daily Wire決定自己拍返部貼合傳統價值嘅《白雪公主》（Snow White and the Evil Queen)，搵返自家白人女星、The Comments Section主持人及Youtuber Brett Cooper 飾演。The Daily Wire稱佢哋嘅版本根據格林童話改編，講述王子公主，偉大嘅愛情能夠起死回生嘅故事，以及友情、良善等永恆價值觀。

The Daily Wire表明不滿迪士尼做法，批評現今嘅迪士尼破壞創辦人Walt Disney一番心血，無視「小片廠大意念及勇於追求實踐」嘅精神，仲話近年翻拍嘅經典故事對小朋友毫無益處，所以決定加入製作行列。 《白》將係保守媒體旗下兒童娛樂平台Bentkey首部長片，暫定2024年上映，同迪士尼新版《白雪公主》打對台。迪士尼新版《白雪公主》未有得睇所以難以評價，除非故事改到公主同佢繼母皇后係好姊妹，否則好難說服我Gal Gadot 呢個皇后，會妒忌Rachel Zegler呢位白雪公主靚過佢。你唔係魔鏡都識分啦吓話？

原文刊登於 電影LOL