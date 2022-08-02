不知《膠戰SSP》停播 Jeffrey 阿正希望蹈員快些康復

岑珈其和余香凝主演的電影《緣路山旮旯》昨晚首映，《膠戰》節目4膠拍擋魏浚笙(Jeffery)、黃正宜(阿正)、劉沛蘅(Hillary)及徐浩昌(肥腸)也有現身支持。提到他們聯同呂爵安(Edan)拍攝的綜藝節目《膠戰SSP》，因為受MIRROR演唱會事故影響，延期播映，岑珈其及Jeffrey自言不知情，但亦會諒解這個決定，待事件變好後才播映也沒問題，Jeffrey認為最緊要是受傷舞蹈員康復；阿正沒有為延期感到失望。

問到岑珈其可有聯絡過Edan，岑珈其只透過《膠戰》群組傳訊息給對方，而Edan回覆「OK，我冇事」，岑珈其話現階段應給予空間讓他們慢慢調理心情；至於肥腸坦承共識不打擾Edan：「我哋都有講過話，如果佢需要一個出口，可以搵我哋傾偈，我覺得俾個空間佢等佢消化，好過我哋一人一句。」

Edan Anson Lo 被指責是 無辜

對於有網民批評Edan和Anson Lo在出事後仍繼續唱歌，眾人繼續力撐二人，阿正覺得兩人好無辜，她說：「呢個意外，觀眾睇到都反應唔切，佢哋戴住耳機演出，真係未必知背後發生咩意外，無謂為鬧而鬧。」珈其回想跟《膠戰》成員一起經歷過跳唱演出，體驗舞台表演專業而複雜：「佢哋好無辜，其實點做都有人講，希望佢哋唔係將閒言閒語放入心。」