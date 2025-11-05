世外專訪｜張繼聰人生大福氣：冇攬住憤怒 蔡曉童楊雅文放下遺憾的執念

耗時7年製作的香動畫電影《世外》(Another World)，由吳啓忠(Tommy)執導、楊寶文(Polly)監製兼編劇，入圍金馬獎角逐最佳動畫片、最佳改編劇本、最佳原創電影音樂三大獎項。徇眾要求下提前於周三(29日)上映，至今7日累積票房已破500萬，故事透過人間和世外輪迴，講述憤怒、放下執念，令不少觀眾睇到眼濕濕離場。 張繼聰、蔡曉童(童童)和楊雅文(泰妹)早前接受am730訪問，阿聰自言與Polly是認識多年的老友，從2019年短片版已知故事概念，當年太太謝安琪亦有為小鬼配音，「從籌備資金開始，可說是見證她完成這創作的壯舉，現在製成品好感人，背後經歷的過程都好勵志。」

為沉重故事搞氣氛 《世外》改編自西條奈加的日本小說《千年鬼》，講述在「世外」的靈守小鬼(鍾雪瑩配音)，在帶領小妹(蔡曉童配音)投胎轉世的路上，揭示她的前世遺憾，為了挽回難以逆轉的詛咒，小鬼在武功高強的黑山(張繼聰配音)守護下，踏上橫跨千年的征途，其間遇上命運悲慘的古蘭公主(楊雅文配音)。張繼聰笑言為黑山配音好輕鬆，「黑山個頭只是黑煙，沒有嘴巴，不用對口形，主要武打場面，要多點力量，但不用踩入情感禁區，可搞搞氣氛，令故事沒那麼沉重。」 不純真的大人 童童則被「香港製作的動畫」吸引，但要聲演小孩子角色，她直言有難度，「小妹是很純真的角色，但我是不純真的大人，是相反對立面。配音時好緊張望著畫面，但小妹在世外不時都在玩，最難是要以輕鬆愉快的心情面對。小妹與小鬼的羈絆和緊密關係，令人看到畫面都想哭，幸好最後才配傷感的情節，可保持聲音狀態。」相比之下，泰妹配音的古蘭公主身世悲慘，有不少激動落淚的場面，「有9成情緒都是負面，有時覺得她太慘而哭了，但那是憐憫的眼淚，所以要控制聲音質地和力度，怎樣去表達負面情緒，令情緒更豐富是難度所在。」

無條件的愛 黑山見盡人性醜惡，陪伴不懂人性的小鬼來回世外與人間，兩人既是互相關心的同伴，但又經常各持己見互窒，張繼聰認為有點像自己跟兒子的關係，他笑言，「激心就一定有，只可說是報應！」他不認為下一代要重複父母的路，反而是讓家庭成為療傷之所，他語重心長地表示，「其實你要控制下一代較容易，你可打他、用恐懼令他成長，他表面上好像聽話，但一定不長久，遲早跟你翻臉。真正的愛就是，即使他不是你喜歡的形狀，仍然覺得他很漂亮，這才是真正無條件的愛。」 泰妹渴望父母讚賞 作為女兒的泰妹，看著古蘭公主父母雙亡，飽受國民負評的遭遇，勾起自身的成長記憶，「她是一個青春期的少女，尋求父母和外界認同，逞強又有點自卑。我記得在六、七年前也曾經歷這階段，有一幕令我想起原來我都很想父母讚我叻女，雖然他們好像從來沒說過，但心底其實好為我驕傲，令我好感動，情緒也釋放了。」

童童對得住天地良心 張繼聰形容《世外》是探討人生的作品，「透過很多不善良的事，探討生命、執著和怨念，帶出一種善良。」學習放下執念是人生必經一課，YouTuber出身的童童坦言，面對四方八面的網民評論，曾經常自我質疑，「我們做創作，最常見的執念是覺得可以做好一點。但慢慢學識放低，我已做了我的最好，提供我覺得滿意的作品，但每個人有不同看法，觀眾是否滿意就是他們的事。」不過，創作受資源、時間等限制，有時連自己都不滿意，甚至有遺憾，童童分享道：「我聽過一句話是先完成後完美，每一件事都有框架和死線，不可能永無止境，最緊要是過程裡，朝著滿意的方向走，不是得過且過。有時好多原因不由你控制，那就要放下，最重要是對得住自己，對得起天地良心。」 遺憾的藝術 楊雅文自言最放不開是被冤枉，網絡上更難逐一解釋，「別人沒義務跟你deep talk，了解完先去評論。惟有記住自己想做甚麼、想達成甚麼，學習將這些評論變成蚊叮蟲咬。」最舀心舀肺是被誤會沒有盡力，「每次我都做到最好，但沒辦法，永遠都可以更好，幾時才算最完美？惟有盡量專注自己如何做得更好。」阿聰默默點頭道：「我們是做遺憾的藝術，即使你現在自覺做得好，但一年後感覺已不同。例如我重看以前的戲，一定會進步了，但現在重做，卻又回不到那時的幼嫩和勇氣。」