世外｜徇眾要求提前10.29上映 宣布陳健安獻唱電影宣傳曲《如果世外見》

由吳啓忠（Tommy）執導、楊寶文（Polly）監製兼編劇，鍾雪瑩、蔡曉童（童童）、張繼聰、謝安琪、柯煒林（Will）及楊雅文（泰妹）配音的香港動畫電影《世外》（Another World），榮獲第62屆台灣金馬獎三大獎項提名，包括「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」、「最佳原創電影音樂」，作品改編自日本小說《千年鬼》（作家：西條奈加），原定11月1日上映的《世外》，由於獲得大量觀眾期待可先睹為快，現徇眾要求提早於10月29日在香港上映，10月25日起更設謝票優先場，門票現已公開發售。同時，發行的安樂影片宣佈，《世外》邀得陳健安獻唱電影宣傳曲《如果世外見》，另外更有多達29位本地及海外藝術家聯動創作特別版海報。

台前幕後將現身謝票

香港本土動畫團隊耗時7年炮製的《世外》，多次衝出香港參與世界各地影展，包括有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展、西班牙錫切斯國際奇幻電影節及瑞士蘇黎世電影節等等，早前更榮獲本屆金馬獎三大獎項提名，打破《麥兜》在金馬獎之提名紀錄，電影已鐵定提早在10月29日公映，同時落實加設10月25及26日優先場場次，監製兼編劇楊寶文、美術總監張小踏、童童、柯煒林、泰妹將現身謝票，入場觀眾更可獲贈限量鐳射燙印片名A3海報。

《世外》宣傳曲《如果世外見》今日曝光，歌曲由本屆金馬「最佳原創電影音樂」提名班底創作，馮穎琪作曲、填詞，CMgroovy及Watergold編曲，CMgroovy及馮穎琪監製，陳健安細膩演繹出徘徊生死間跨越千年的史詩之旅，非常動人。《如果世外見》將於10月25日在YOHO MALL舉行MV啟動禮，屆時監製兼編劇楊寶文、美術總監張小踏Step C.、電影配樂馮穎琪、陳健安、童童、柯煒林、泰妹亦會出席，跟觀眾一同見證《如果世外見》的MV啟動禮。