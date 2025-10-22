世外｜鍾雪瑩無懼觀眾批評配得差 柯煒林開心香港動畫師獲肯定

《世外》集結香港動畫界力量，歷時7年打造這部奇幻動人的療癒作品，獲選第22屆香港亞洲電影節開幕禮的開幕電影。有份配音的鍾雪瑩、柯煒林(Will)、蔡曉童（童童）、「泰妹」楊雅文、連同監製兼任編劇的楊寶文於今晚(22日)出席《世外》的首映禮。 《世外》於第62屆台灣金馬獎共榮獲三項提名，包括「最佳動畫片」、「最佳改編劇本」（楊寳文）、「最佳原創電影音樂」（周莉婷、CMgroovy、馮穎琪）。眾人對於電影獲得提名大感開心，更表示對獲獎很有信心。Will表示知道有另一部都是香港動畫導演的作品入圍，因此無論是誰贏都感到開心。

開心見證 監製即場反應 鍾雪瑩表示知道《世外》獲得提名時，見到楊寶文開心到哭，加上連獲3項提名，相信對方當下是喜出望外，替團隊感到高興。泰妹稱自己首部聲演的作品便獲得不錯成績，心情當下大為激動。童童指當日大家一齊要做訪問，所以齊齊收看提名直播，見證到楊寶文當下的反應是一個很好的回憶。 柯煒林憑電影《大濛》入圍角逐金馬男主角，他立即掂一掂去年金馬影后鍾雪瑩的衣袖，表示要沾沾對方的旺氣。泰妹自言是Will的fans，笑言「追星追到嚟呢度」。她表示非常欣賞對方，更計劃有意到時飛到台灣支持Will。 被指搶 配音員飯碗 談到外間對於配音陣容有不少反對聲音，指他們有搶走「專業配音員」飯碗之嫌，鍾雪瑩感謝外界關注《世外》，希望可以有更多關注令團隊大家做得更好。她說︰「今次電影係以動畫師為先，以佢哋為出發點，全神貫注投放喺呢方面，未必諗到隔離個項目，要互相扶持，等觀眾多啲嚟支持，我哋有更多資源，去完善不同部份。如果觀眾覺得我哋配得唔係幾好，我哋都欣然接受。我哋都好欣賞監製及導演對我哋喜愛。如果真係有少少意見，歡迎話番俾我哋知，我哋會好好努力下一部。」

Will表示必須要接受觀眾的批評及指教，因為都是他們很關注這部作品，有回應討論總好過沒有人討論，加上《世外》今次的動畫師都很想告訴給觀眾知香港的動畫是可以好厲害，因此外間的批評不會影響到他們聲演這部戲的信心。 問到他們會否一齊出發到台灣，他們暫時未有計劃，但如果可以一齊去會非常好氣氛。鍾雪瑩稱最想是動畫師一齊去，她說︰「因為今次係由超過100名香港動畫師、漫畫家、3D動畫師、包含埋世界各地嘅支援先可以完成。希望所有榮譽、觀眾掌聲都可以一齊共享。」