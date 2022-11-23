世界盃2022｜網民最懷念林尚義講波 原來黃霑都做過足球評述員

林尚義講波最地道 「阿叔」林尚義本身是前香港足球員，16歲加入香港甲組足球隊東方，曾代表中華民國參加亞運及奧運，並於1958年勇奪足球金牌。82年獲國際足協世界教練文憑，於90年代起擔任足球評述員，先後為港台、商台、無綫及亞視效力，其球評風格深入民心，無論球賽精采與否，阿叔都評述得十分肉緊，對每個球員的外型、腳法以至小動作都能繪形繪聲。

阿叔狠批 陳譚新 阿叔向來忠於自己，除了不避諱在鏡頭前食煙，更會與嘉賓對罵。足球評述員李德能指阿叔是以教練角度評述球賽，對足球評述更是執著及堅持專業，就算你是同輩只要講錯，一樣鬧。 其中一個例子便是阿叔在2002世界盃跟前國際裁判陳譚新發生口角，當時陳譚新指球證在比賽中難免有誤判，理應多包容，阿叔聞言即表示要跟對方吵架，之後說到︰「受唔到壓力就唔好做球證，你做得你嘅工作，就乜都要可以抵受到！你做得你既工作，就乜野都要抵受得，唔係你唔好做。」搞到陳譚新不敢再說下去。阿叔明知當時是直播，一樣無面畀。

霑叔亦是講波佬 11月24日（周四）是一代才子黃霑的死忌，而霑叔亦曾是講波佬一名，但他真人不懂足球，自稱是「執波仔」，但他憑住出色的口才，成功帶起氣氛。他與阿叔、尹志強在90年為亞視擔任世界盃評述，加上當年亞視在比賽期間不加插任何廣告，令亞視贏盡口碑。

黃興桂多金句 另一位著名講波佬便是黃興桂，外號「桂神」。他曾是多支香港甲組足球聯賽球隊教練，他在評述賽事時，因常自相矛盾，引起網民熱列討論。他的金句，更成為港人日常掛在口邊的句子，如「蔗渣嘅價錢，但係踢出燒鵝嘅味道」。以下是黃興桂的金句節錄︰ 神奇！頂級！超卓！任你點樣去演繹都係咁妙絕！

射波最緊要射中個龍門。

十二碼呢家嘢呢，有兩個可能性，一係入，一係唔入！

龍門最好嘅朋友係邊個呀？咪係龍門柱囉！

呢球波，如果冇龍門就入喇！

識轉身嘅前鋒好值錢！

呢球波碧咸傳得好靚架，不過前面攞唔到咋嘛！

呢場比賽我隻可以用「一個字」嚟形容---精采 。