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娛樂
2022-11-23 19:08:32

世界盃2022｜網民最懷念林尚義講波 原來黃霑都做過足球評述員

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余德丞的表現好壞參半。

余德丞的表現好壞參半。

卡塔爾世界盃開鑼，大家除了著重球賽之外，亦都很留意本地足球評述員的表現。本港足球評述員為數不少，早年的有蘇文普、葉觀楫、何鑑江，接住有丘建威、張志德、陳炳安、丁偉傑、李德能、蔡育瑜、鄭兆聰、馬啟仁(Keyman)、袁文傑、強尼、陳恩能、陳祉俊等等。然而，每逢有大型足球比賽，不少網民都會重溫「阿叔」林尚義、黃興桂的講波金句。雖然阿叔已離開大家十多年，但他的表現至今仍教人津津樂道。

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初代講波佬有葉觀楫(右)、盧振煊(左)。(《香港百人》截圖) 何鑑江師承葉觀楫、盧振煊，其弟何靜江加入一齊講波。(《香港百人》截圖) 何鑑江 何靜江

林尚義講波最地道

「阿叔」林尚義本身是前香港足球員，16歲加入香港甲組足球隊東方，曾代表中華民國參加亞運及奧運，並於1958年勇奪足球金牌。82年獲國際足協世界教練文憑，於90年代起擔任足球評述員，先後為港台、商台、無綫及亞視效力，其球評風格深入民心，無論球賽精采與否，阿叔都評述得十分肉緊，對每個球員的外型、腳法以至小動作都能繪形繪聲。

林尚義曾代表中華民國參加亞運及奧運。

林尚義曾代表中華民國參加亞運及奧運。

阿叔狠批陳譚新

阿叔向來忠於自己，除了不避諱在鏡頭前食煙，更會與嘉賓對罵。足球評述員李德能指阿叔是以教練角度評述球賽，對足球評述更是執著及堅持專業，就算你是同輩只要講錯，一樣鬧。

其中一個例子便是阿叔在2002世界盃跟前國際裁判陳譚新發生口角，當時陳譚新指球證在比賽中難免有誤判，理應多包容，阿叔聞言即表示要跟對方吵架，之後說到︰「受唔到壓力就唔好做球證，你做得你嘅工作，就乜都要可以抵受到！你做得你既工作，就乜野都要抵受得，唔係你唔好做。」搞到陳譚新不敢再說下去。阿叔明知當時是直播，一樣無面畀。

當郭家明(中)說話時，林尚義在直播期間拿出香煙。 前國際裁判陳譚新表示要包容球證。 林尚義當場反駁陳譚新。

霑叔亦是講波佬

11月24日（周四）是一代才子黃霑的死忌，而霑叔亦曾是講波佬一名，但他真人不懂足球，自稱是「執波仔」，但他憑住出色的口才，成功帶起氣氛。他與阿叔、尹志強在90年為亞視擔任世界盃評述，加上當年亞視在比賽期間不加插任何廣告，令亞視贏盡口碑。

霑叔對足球一曉不通。 霑叔與足球卻又出奇地夾。 潘源良亦曾擔任講波佬，2010德國對英格蘭的賽事，他激昂地說︰「二比二!!! 入左!!!!入左!!!!一定係入左!!!!」

黃興桂多金句

另一位著名講波佬便是黃興桂，外號「桂神」。他曾是多支香港甲組足球聯賽球隊教練，他在評述賽事時，因常自相矛盾，引起網民熱列討論。他的金句，更成為港人日常掛在口邊的句子，如「蔗渣嘅價錢，但係踢出燒鵝嘅味道」。以下是黃興桂的金句節錄︰

  • 神奇！頂級！超卓！任你點樣去演繹都係咁妙絕！
  • 射波最緊要射中個龍門。
  • 十二碼呢家嘢呢，有兩個可能性，一係入，一係唔入！
  • 龍門最好嘅朋友係邊個呀？咪係龍門柱囉！
  • 呢球波，如果冇龍門就入喇！
  • 識轉身嘅前鋒好值錢！
  • 呢球波碧咸傳得好靚架，不過前面攞唔到咋嘛！
  •  呢場比賽我隻可以用「一個字」嚟形容---精采

 

黃興桂於1995年受聘於 ESPN，擔任全職評述員。 黃興桂勁多金句。 黃興桂與曾志偉同是足球員。

鍾志光「好廢」成特色

至於常被網民形容「好廢」的鍾志光，有「萬能鍾」之稱，因為無綫每逢有任何體育賽事，都會見到他的出現。他曾是一名體育老師，其後到商台負責體育節目，之後在無綫擔任體育評述員，當中以足球評述為主。雖然網民對他的評述質甚有微言，但他獨特的風格令人留下印象。

06年他為一場愉園對晨曦的足球比賽擔任評，當愉園攻門時，他形容當時的球員是「超級大傻仔」︰「空門呀，但一射射唔入，你嚟個倒掛呀，呢個真係超級大傻仔呀！呢啲波你都唔係向著龍門射，點倒掛呀，老友，您估您真系識自動導航咩，真係！」

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引古詩作結成佳話

鍾志光本身是文學碩士，因此在評述賽事時，不時加入一些詩詞，如08年北京奧運時中國田徑選手劉翔因傷退出，他以一句「此時此刻，無語問蒼天 」作結。另外，16年港隊於世盃外分組賽最後一戰作客卡塔爾，港隊最後不敵卡塔爾，在比賽末段時，畫面見到有不少港隊支持者面露失望之情，當時鍾志光說︰「失望固然有，但並不是絕望，因為香港足球會繼續前進的。唔緊要，唔好喊，最緊要我哋能夠睇得到我地前面，唔使怕，一場半場唔係問題，正所謂江東弟子多才俊，捲土重來未可知……分組賽完結唔係終點，而係香港隊重生嘅起點」。

鍾志光昔日常與林尚義拍檔。 鍾志光有「萬能鍾」之稱，任何體育賽事均可見到他做主持。(網上圖片) 鍾志光與袁文傑同是愛波之人。

看看其他講波佬︰

蔡育瑜與曾偉忠於04年因一句「賀年送X猴」成為經典，及至16年終於一雪前恥。 蔡育瑜是前香港足球運動員，在無綫電視擔當足球評述員近二十年，並常與林尚義及鍾志光合作。 蔡育瑜的講波風格頗為嚴肅，但全方位視野深受大家愛載。 Keyman(馬啟仁)是體育記者出身，籃球跟足球同樣說得頭頭是道。 鄭兆聰是1970年代愉園足球員鄭國根之子，現時是港超聯球隊冠忠南區主教練。 陳葦如被網民封為最強講波佬，因為他每次都做足功課。
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